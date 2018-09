Firewall Zero Hour : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo Bravo Team arriva Firewall Zero Hour, una nuova esperienza in realtà virtuale con supporto Dual Shock 4, Move e AIM Controller, ed oggi su gentile concessione Sony vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Firewall Zero Hour Recensione Firewall Zero Hour è uno sparatutto tattico in prima persona, sviluppato in esclusiva per il Playstation VR. Lo scopo principale del gioco è quello di formare una squadra ...