Firenze - ladri 2.0 : gli rubano la bici e la ritrova in vendita su Facebook : Le possibilità di ritrova re la propria bici rubata sono aumentate notevolmente negli ultimi anni, grazie alla potenza dei social. L’ultimo caso è avvenuto a Firenze , dove le forze dell’Ordine hanno incastrato un 35enne siciliano grazie alla segnalazione sui social. bici cletta rubata in vendita su Facebook Il ciclista fiorentino vittima del furto aveva lasciato la sua mountain bike, personalizzata tanto da valere diverse migliaia di euro, legata ...

Ladri affamati nella scuola di Via Firenze - "rubano" Coca cola e patatine : La Spezia - Coca cola, patatine e snack. E' il bottino della "razzia" notturna avvenuta questa notte nella scuola di Via Firenze. Un brutto risveglio per il personale e per gli insegnanti che all'...