Fiorentina | Chiesa vale il doppio | contro l' Udinese è una sfida a distanza

Diretta/ Fiorentina Schalke 04 (risultato live 0-0) streaming video e tv : iniziativa viola con Chiesa! : Diretta Fiorentina Schalke 04 info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole (oggi sabato 11 agosto)(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 16:16:00 GMT)

Chiesa-Juventus - nessuna prelazione dopo l'affare Pjaca con la Fiorentina : ... rifiutando complessivamente 180 milioni: non è cambiato niente, nemmeno con Pjaca', lo scrive Il Corriere dello Sport .

Pjaca - l'agente : 'Fiorentina? Tutto fatto - ha scelto Marko. Che tridente con Chiesa e Simeone...' - : Marko Naletilic , agente di Marko Pjaca , ha parlato dell'imminente trasferimento dell'esterno croato dalla Juventus alla Fiorentina . Il vice campione del mondo, dal tempo nel mirino di diverse squadre, ha scelto il capoluogo toscano per mettersi in gioco e affrontare la prossima stagione con la massima costanza ed essere protagonista. Il procuratore ...

Diretta/ Fiorentina Fortuna Dusseldorf (risultato live 0-0) streaming video tv : Chiesa e Simeone pericolosi! : Diretta Fiorentina Fortuna Dusseldorf info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole (oggi sabato 4 agosto)(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 14:49:00 GMT)

Serie A - le amichevoli : la Fiorentina vola sulle ali di Chiesa - solo 1-1 per l'Udinese : Detroit FC-Frosinone 0-10 7' Ciano, 17' Goldaniga, 28' Dionisi, 29' Sammarco, 48' aut. Centala, 51' Ghiglione, 57' Besea, 61' Soddimo, 78' Matarese, 86' Ghiglione A Detroit il Frosinone ha affrontato ...

Heracles-Fiorentina 0-2 - Eysseric e Chiesa fanno felice Pioli : Un'altra vittoria della Fiorentina nella sua tournee nel nord Europa. La squadra di Pioli dopo essersi aggiudicata il torneo a Duisburg supera per 2 a 0 gli olandesi dell'Heracles. Viola protagonisti ...

DIRETTA / Fiorentina Heracles (risultato live 2-0) streaming video e tv : segnano Eysseric e Chiesa! : DIRETTA Fiorentina Heracles: info streaming video e tv della partita amichevole, ennesimo test match estivo per i viola di Stefano Pioli prima dell'inizo di stagione.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 19:41:00 GMT)

Monchi con un intermediario - offensiva per Chiesa : la Fiorentina... : Sfumato Malcom , al termine della querelle con il Barcellona , la Roma si rituffa in quel mercato degli esterni che sperava di aver concretizzato. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport , Monchi - grazie anche al lavoro di un intermediario - è tornato a bussare alla porta della Fiorentina per Federico Chiesa . I viola, dal canto loro, hanno riservato per il dirigente ...

Fiorentina - successo in amichevole contro il Verona : brilla Chiesa : Fiorentina vittoriosa contro il Verona, in rete Chiesa e Simeone, due dei gioiellini della rosa di mister Pioli La Fiorentina ha vinto 2-1 contro il Verona nell’amichevole disputata oggi pomeriggio a Moena dove la squadra è in ritiro. A decidere l’incontro disputato nella località trentina le reti di Simeone al 25′ e Chiesa al 36′ per i viola, la rete gialloblù al 30′ ad opera di Cissè. ...

Fiorentina - Andrea Della Valle : "Non vendiamo Chiesa-Milenkovic-Simeone" : "La squadra è fatta all'85%, la completeremo con alcuni giocatori. Ma la fretta fa compiere errori, serve pazienza. Servirà una seconda parte di mercato creativa, Corvino in questo è bravissimo. E ...

Fiorentina - Della Valle : 'Rifiutati centinaia di milioni per Chiesa - Simeone e Milenkovic' : CR7? Farà bene al campionato italiano, ci porterà ad avere visibilità in una parte del mondo in cui siamo sconosciuti. L'Asia è fondamentale per la Serie A". "Bisogna puntare sempre all'Europa" Tra ...

Bucchioni : 'Federico Chiesa resterà alla Fiorentina. Nel 2019 conteso da Inter e Juve' : In casa Inter [VIDEO] l'attenzione è rivolta alle prime sgambate in quel di Appiano Gentile. Se da un lato Luciano Spalletti si sta dedicando alle scelte di formazione per trovare il giusto equilibrio in vista della prossima stagione, dall'altro la societa' si sta impegnando per fornire all'allenatore italiano qualche altra valida pedina in grado di far rifiatare i titolari nel corso di quella che sara' una lunga stagione, segnata dal ritorno ...

Fiorentina : Chiesa e Simeone a raduno - giovedì allenamento aperto ai tifosi : Secondo giorno di raduno della Fiorentina a Firenze, con il completamento delle visite mediche e dei test fisici anche per Chiesa e Simeone che si sono aggregati oggi ai compagni. Prima di raggiungere l’ospedale di Careggi, i due giovani forse più attesi, con l’allenatore Pioli e Pezzella, insieme a un gruppo di calcianti del Calcio Storico Fiorentino, hanno svolto una serie di scatti fotografici al piazzale Michelangelo con le ...

