Figlia McCain - sua America sempre grande : ANSA, - WASHINGTON, 1 SET - "L'America di John McCain non ha bisogno di essere resa di nuovo grande, perche' l'America e' sempre stata grande". E' una delle frasi piu' incisive del commosso tributo ...

Ai funerali di John McCain la Figlia attacca Trump assente : “L’America è sempre stata grande” : «L’America di John McCain non ha bisogno di essere rifatta grande, perché l’America è sempre stata grande». Meghan McCain, la figlia del senatore dell’Arizona, non ha mai citato il presidente Trump durante i funerali del padre, che si sono svolti oggi alla National Cathedral di Washington. Come del resto hanno fatto tutti gli oratori chiamati a da...

