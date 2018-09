Figlia McCain | la sua America è sempre stata grande

Ai funerali di John McCain la Figlia attacca Trump assente : “L’America è sempre stata grande” : «L’America di John McCain non ha bisogno di essere rifatta grande, perché l’America è sempre stata grande». Meghan McCain, la figlia del senatore dell’Arizona, non ha mai citato il presidente Trump durante i funerali del padre, che si sono svolti oggi alla National Cathedral di Washington. Come del resto hanno fatto tutti gli oratori chiamati a da...

A Washington i funerali di John McCain. La Figlia attacca Trump assente su un campo golf : «L’America di John McCain non ha bisogno di essere rifatta grande, perché l’America è sempre stata grande». Meghan McCain, la figlia del senatore dell’Arizona, non ha mai citato il presidente Trump durante i funerali del padre, che si sono svolti oggi alla National Cathedral di Washington. Come del resto hanno fatto tutti gli oratori chiamati a da...

