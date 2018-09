FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA Foto e programma | look nature per Dakota Johnson

SUSPIRIA/ Video - il remake di Luca Guadagnino in proiezione al FESTIVAL DEL Cinema di Venezia : SUSPIRIA di Luca Guadagnino è tra i film più attesi della 75esima edizione del Festival del Cinema. A Venezia, oggi, verrà presentato in doppia proiezione.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 14:06:00 GMT)

Anche quest'anno ritorna puntuale l'appuntamento con le note e la musica del 14esimo FESTIVAL Internazionale di Chitarra : Novità di questa edizione è il coinvolgimento di artisti provenienti dalla tradizione musicale andalusa e dal mondo sensuale e ritmato della bossa nova. Particolare attesa per le due serate ...

Interamente dedicata a Monica Vitti la seconda tappa della 7^ edizione dell’International Tour Film FESTIVAL a Montalto di Castro : Montalto di Castro (VT) Sabato 25 Agosto Ore 20:30: Monica Vitti – L’attrice che nacque due volte regia di Donatella Baglivo Nell’ambito della settima edizione dell’International Tour Film Festival, sabato 25 agosto allo Spazio Cinema Alfredo Bini a Montalto di Castro (VT) omaggio all’indimenticabile attrice Monica Vitti con la proiezione del Film Monica Vitti – L’attrice che nacque due volte regia di Donatella Baglivo,una produzione Ciak2000 ...

Campofilone. Il peperoncino non delude mai - grande successo per la quinta edizione del FESTIVAL più...piccante del Fermano : grande sorpresa, a chiusura del festival, per gli spettacoli di pole dance di Anna K, che con le sue eleganti acrobazie ha lasciato esterrefatto il pubblico.

FESTIVAL DEL Cinema di Venezia/ Foto e programma : è il giorno di 'Suspiria' e altri due film italiani : Al Festival del Cinema di Venezia c'è Suspiria, in doppia proiezione alle 19.15 e alle 20. Per Luca Guadagnino è "un nuovo esordio". Il programma completo.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:02:00 GMT)

75esima Mostra del FESTIVAL DEL Cinema di Venezia : ieri Emma Marrone ha stupito tutti - sottolineando le curve con un look molto sensuale. Guarda tutte le FOTO : La 75esima Mostra del Festival del Cinema di Venezia si conferma la vetrina luccicante attraverso cui osservare le varie star e starlette nel pinnacolo del proprio personalissimo concetto di eleganza. Sul red carpet della Mostra Cinematografica in corso sfila l’eleganza delle protagoniste del mondo dello spettacolo nazionale e internazionale Anche quest’anno sfilano numerosi sul red carpet della kermesse i personaggi del mondo del Cinema ...

Chi ha inventato il red carpet dei FESTIVAL DEL cinema? : L'inventore dell'uso del tappeto rosso per accogliere i divi del cinema potrebbe essere stato lo statunitense Sid Grauman, che nel 1922 costruì a Los Angeles l'Egyptian Theatre e nello stesso anno usò ...

Torna al FESTIVAL DEL Cinema di Venezia il "Made in Sardegna" : Moltissimi gli appuntamenti e le novità. A sei anni esatti dalla sua creazione e dopo aver chiuso il primo semestre 2018 con 85 progetti assistiti tra film, serie e format tv, documentari, spot e ...

Novello sotto choc per la morte dell'operaio di 29 anni : annullati gli eventi di "Attraverso FESTIVAL" : In una nota stampa, l'organizzazione di Attraverso Festival annuncia con profonda tristezza l'annullamento degli spettacoli previsti per oggi , sabato 1 settembre, a Novello, in provincia di Cuneo. E' ...

FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA/ Foto e programma - è il giorno di 'Suspiria' di Luca Guadagnino : Al FESTIVAL del CINEMA di VENEZIA c'è Suspiria, in doppia proiezione alle 19.15 e alle 20. Per Luca Guadagnino è "un nuovo esordio". Il programma completo.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:02:00 GMT)

Selinunte - a conclusione del FESTIVAL della Luce andrà in scena "Mattanze" : Domenica 2 settembre ore 19.00 a conclusione del Festival della Luce 2018 presso il Tempio di Dioniso a Selinunte, andrà in scena 'Mattanze' di Mario Modestini. Dell'opera, composta in 16 'Stanze', ...

FESTIVAL PUCCINI/ Il Trittico a Torre del Lago : Nel centenario della prima al Metropolitan di New York, il FESTIVAL PUCCINIano quest’anno ha presentato Il Trittico in un’edizione coprodotta con l’Opera di Budapest. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 07:05:00 GMT)FESTIVAL PUCCINI/ La riscoperta del “Convitato di pietra”ROF 2018/ La chiave "moderna" fa trionfare il Barbiere di Siviglia a Pesaro

FESTIVAL di Venezia 2018 - The Ballad of Buster Scruggs : le sei favole del vecchio West dei magici fratelli Coen : La conquista della frontiera, la vita da carovana, la caccia all’oro, la tradizione orale, la nascita delle banche, la giustizia fai-da-te con l’uso smodato delle armi. In sintesi, la formazione identitaria ab origine del popolo americano secondo Ethan & Joel Coen. Una tematica che se filtrata nel cinema non poteva esimersi dall’appartenere al genere Made in USA per eccellenza, il Western. Ecco la sintesi di The Ballad of Buster Scruggs, il ...

Il 3 settembre riapre l’Auditorium Parco della Musica - in arrivo concerti - spettacoli - FESTIVAL : IN arrivo A settembre JAMMIN’, UNA STRISCIA DI TERRA FECONDA, ROMAEUROPA, INEDITO D’AUTORE, I MITI della CANZONE, TASTE OF ROMA IL 13 settembre DAVID CROSBY CHIUDE IL ROMA SUMMER FEST E APRE UNA STAGIONE DI GRANDI concerti CON BEN HARPER, THE MusicaL BOX, MORCHEEBA, TRIBALISTAS, MALIKA AYANE, EUGENIO BENNATO, SERGIO CAMMARIERE, NICOLA PIOVANI, GIOVANNI ALLEVI, MARIO BIONDI Il 3 settembre riapre al pubblico il Parco della Musica e dal 5 ...