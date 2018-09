FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA Foto e programma | è il giorno di ' Suspiria' di Luca

Selinunte - a conclusione del FESTIVAL della Luce andrà in scena "Mattanze" : Domenica 2 settembre ore 19.00 a conclusione del Festival della Luce 2018 presso il Tempio di Dioniso a Selinunte, andrà in scena 'Mattanze' di Mario Modestini. Dell'opera, composta in 16 'Stanze', ...

FESTIVAL PUCCINI/ Il Trittico a Torre del Lago : Nel centenario della prima al Metropolitan di New York, il FESTIVAL PUCCINIano quest’anno ha presentato Il Trittico in un’edizione coprodotta con l’Opera di Budapest. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 07:05:00 GMT)FESTIVAL PUCCINI/ La riscoperta del “Convitato di pietra”ROF 2018/ La chiave "moderna" fa trionfare il Barbiere di Siviglia a Pesaro

FESTIVAL di Venezia 2018 - The Ballad of Buster Scruggs : le sei favole del vecchio West dei magici fratelli Coen : La conquista della frontiera, la vita da carovana, la caccia all’oro, la tradizione orale, la nascita delle banche, la giustizia fai-da-te con l’uso smodato delle armi. In sintesi, la formazione identitaria ab origine del popolo americano secondo Ethan & Joel Coen. Una tematica che se filtrata nel cinema non poteva esimersi dall’appartenere al genere Made in USA per eccellenza, il Western. Ecco la sintesi di The Ballad of Buster Scruggs, il ...

Il 3 settembre riapre l’Auditorium Parco della Musica - in arrivo concerti - spettacoli - FESTIVAL : IN arrivo A settembre JAMMIN’, UNA STRISCIA DI TERRA FECONDA, ROMAEUROPA, INEDITO D’AUTORE, I MITI della CANZONE, TASTE OF ROMA IL 13 settembre DAVID CROSBY CHIUDE IL ROMA SUMMER FEST E APRE UNA STAGIONE DI GRANDI concerti CON BEN HARPER, THE MusicaL BOX, MORCHEEBA, TRIBALISTAS, MALIKA AYANE, EUGENIO BENNATO, SERGIO CAMMARIERE, NICOLA PIOVANI, GIOVANNI ALLEVI, MARIO BIONDI Il 3 settembre riapre al pubblico il Parco della Musica e dal 5 ...

18ErFESTIVAL : questa sera "Maestro sarà lei! Ovvero : I tormenti del giovane Gershwin" a Imola : È autore di drammaturgia e testo degli spettacoli: "Cunto di Tristano", con Vincenzo Pirrotta , 2015, ; "Mozart, per gioco" , 2015, , "L'amore ai tempi della Musica" , 2017, . Ha curato e ...

Bilancio più che positivo per la 39° edizione del FESTIVAL La Versiliana : aumentati incassi e presenze : ... 52 incontri dal 7 luglio al 26 agosto che hanno spaziato dalla letteratura, allo spettacolo, dall'enogastronomia, alla medicina, alla scienza, alla politica, all'attualità. "Il Caffè ha proseguito ...

FESTIVAL di Venezia 2018 - A Star is Born : Bradley Cooper e Lady Gaga in una delle love story più toccanti del nuovo secolo : Venezia 75 e il naso di Lady Gaga. Se ogni film ha una sua inquadratura ideale, un proprio dettaglio autentico e riuscito, quando andrete a vedere A Star is Born, passato al Festival di Venezia, Fuori Concorso, vi ricorderete di Bradley Cooper – nel film il chitarrista Jackson Maine – che di questo naso di Lady Gaga – nel film la cameriera/pianista/cantante acqua e sapone Ally – ne tesse le amorevole lodi, innamorandosene ...

“Le Grida del Silenzio” e “La Settima Onda” vincono al Villammare Film FESTIVAL : “Le Grida del Silenzio” di Sasha Alessandra Carlesi e “La Settima Onda” di Massimo Bonetti trionfano al Villammare Film Festival 2018 Sono due opere prime prodotte e distribuite da Giuseppe Milazzo Andreani e da Alberto De Venezia a fare incetta di premi al Villammare Film Festival 2018, la kermesse organizzata dall’Associazione Villammare Film Festival – Golfo di Policastro con la collaborazione del Comune di Vibonati e il supporto di 105 Tv. ...

FESTIVAL DEL Cinema di Venezia 2018 - Lady Gaga in versione diva retrò conquista il Lido : Dimenticatevi l’abito fatto di bistecche, quello “da nonna”, le super zeppe, le unghie lunghissime e tutti gli altri eccessi a cui siamo abituati ad associare il nome di Lady Gaga. Dismessi i panni della popstar (da quando non si sente un suo singolo in radio?), la signorina Germanotta si è reinventata come attrice, calandosi perfettamente nel ruolo della diva retrò. La star americana è infatti la protagonista ...

Bilancio più che positivo per la 39° edizione del FESTIVAL La Versiliana : aumentati incassi e presenze per la stagione firmata da ... : ... 52 incontri dal 7 luglio al 26 agosto che hanno spaziato dalla letteratura, allo spettacolo, dall'enogastronomia, alla medicina, alla scienza, alla politica, all'attualità. "Il Caffè ha proseguito ...

A Peterborough i 10 anni del 'FESTIVAL degli italiani' di Marco Cereste : da bambino emigrante a Presidente del Consiglio : Nella città britannica, a nord di Londra, il 15% dei 180 mila abitanti è d'origine italiana: figli di emigrati che negli anni '50 andavano a lavorare nella "London Brick"; come il padre di Marco ...

L'Amica Geniale al FESTIVAL DEL Cinema di Venezia/ Video - in anteprima mondiale i primi due episodi : L'Amica Geniale segna il suo debutto al Festival del Cinema di Venezia con la proiezione dei primi due episodi prima dell'arrivo su Rai1 da fine ottobre, ecco il trailer ufficiale(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:48:00 GMT)

FESTIVAL dei mieli Amé l'Amèl a Sommariva del Bosco dal 14 al 16 settembre : ...Langhe e Roero 5981 Cronaca 5552 Idea News 4224 Volley 4004 Altri sport 3228 Brevi del Piemonte 2438 Eccellenza 2236 CATEGORIE POPOLARI Attualità 10293 Cuneo e valli 6048 Langhe e Roero 5981 Cronaca ...

Roger Waters attacca Lana Del Rey per la sua partecipazione al Meteor FESTIVAL : ... Redfm921.com La star musicale di Love, Lana Del Rey, si era giustificata così sul suo profilo Twitter: 'Vorrei ricordarvi che esibirmi a Tel Aviv non è una dichiarazione politica o un impegmo nei ...