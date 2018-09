Festa patronale | apertura straordinaria di musei | palazzi e chiese

Primo giorno di Festa patronale : Ecotecnica in azione di notte : BRINDISI - Dopo i festeggiamenti della prima giornata dedicata ai santi patroni Teodoro e Lorenzo, segnata dalla processione della statua equestre e dall'accensione delle luminarie, gli operatori ...

A Brindisi tre giorni di Festa patronale : bancarelle e spettacoli per tutti i gusti : Saranno i festeggiamenti per la festa patronale di Brindisi a dare impulso al prossimo week end ma non mancheranno gli appuntamenti culturali estivi di ogni genere. A Brindisi tre giorni di festa per ...

31 agosto - ARISA ALLA 182Festa patronale IN ONORE DI MARIA SS. DI SIPONTO - Manfredonia - Foggia - : ... dall'anno del Sanremo di "Sincerità" e durante l'estate sta tenendo una serie di spettacoli in giro per l'Italia. La carriera artistica di ARISA è una fulgida ascesa. Dopo aver vinto nel 2007 una ...

Luciano e Francesco - l’ultima tragica notte per due fratelli di 28 e 17 anni. Comunità in lutto - annullata la Festa patronale : Weekend di sangue lungo le strade italiane. Scontri frontali, impatti mortali, lacrime per amici e parenti. Attimi di distrazione o il piede sull’acceleratore che porta a perdere il controllo dell’auto. Tragedie che si consumano durante le prime ore del mattino. Come quanto accaduto in Sicilia, precisamente a Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina: la giornata di ieri sarebbe dovuta essere incentrata sulla festa in onore ...

Manfredonia - Foggia - - Festa patronale in onore di Maria Santissima di Siponto : Dulcis in fundo 'FuocoAmmare', i due gran spettacoli pirotecnici in programma il 31 agosto , ore 01.00 - Piattaforma a Mare da Spiaggia Castello; a cura della Ditta 'Pirotecnica San Pio' di San ...

Festa patronale - fuochi d'artificio da Scorrano e luminarie da San Donaci : Dovranno essere assicurati spettacoli di luci e musica per regalare una pennellata di magia alla Festa. I fuochi d'artificio Da Scorrano arriva la ditta risultata vincitrice della gara per lo ...

28 agosto 1° settembre : 5 giorni di eventi per tutti. Il programma ufficiale della 182Festa patronale di Manfredonia : Dulcis in fundo 'FuocoAmmare' , i due gran spettacoli pirotecnici in programma il 31 agosto , ore 01.00 Piattaforma a Mare da Spiaggia Castello; a cura della Ditta 'Pirotecnica San Pio' di San ...

Lecce : Festa patronale - da oggi Santi Oronzo - Giusto e Fortunato : La Villa Comunale e gli spettacoli alle Porte Anche la Villa Comunale diventerà punto nevralgico della tre giorni di festa: nei giardini pubblici sarà presente il mercatino enogastronomico locale "...

Festa patronale con lo spettacolo pirotecnico e Marco Masini : La piazza è il cuore degli spettacoli, un salotto d'epoca in stile medievale. Varcato il 'voltone' di via Solferino, lo sguardo del turista si imbatte nella magnificente facciata della Collegiata ...

Aprilia - San Michele 2018 : oggi presentato tutto il programma. La Festa patronale chiude con Noemi : Lo stanziamento del Comune di Aprilia di fatto copre i costi per gli spettacoli musicali, mentre le altre voci di spesa sono rappresentate da luminarie e spettacolo pirotecnico , 18mila euro ...

Diano Marina - tornano i fuochi d'artificio per la Festa patronale in onore della Madonna del Carmine foto : E' in programma nella notte di domani, sabato 21 luglio, uno degli spettacoli pirotecnici più tradizionali del ponente ligure, quello di Diano Marina. Da tutta la passeggiata a mare del Golfo, dai ...

Festa patronale e piano parcheggio - prime delibere della Giunta Rossi : L'estate brindisina L'esecutivo, sempre questa mattina, ha deciso di affidare alla Fondazione del Nuovo Teatro Verdi l'organizzazione degli spettacoli e degli eventi che tradizionalmente vengono ...

Polizia locale - in 4 a gestire la Festa patronale : arriva l'elogio del comandante : SAN PIETRO VERNOTICO - Quattro 'eroi'. Così sono stati definiti tre marescialli della Polizia locale di San Pietro Vernotico, Roberto Mariano, Antonio Gioia e Maurizio Taccone e un operatore ...

Barletta Presentato il programma dell' estate barlettana e della Festa patronale. Foto e Video : Il mio obiettivo è quello di aumentare gli spettacoli, specie nelle periferie e nei luoghi aperti.' , come nel Video che segue, Intervento del sindaco Cannito nel corso della conferenza stampa ...