Festa del Fatto Quotidiano | le foto di Umberto Pizzi della prima e seconda giornata alla

Ginobili lascia l’NBA - la Terminix gli offre un contratto come disinFestatore di pipistrelli : clamoroso l’episodio del 2009 [VIDEO] : Manu Ginobili ha appena lasciato l’NBA, ma potrebbe aver trovato un nuovo lavoro: quello di disinfestatore di pipistrelli! L’azienda Terminix non vede l’ora di ingaggiarlo dopo l’episodio del 2009 contro Sacramento All’età di 41 anni, Manu Ginobili ha deciso, nei giorni scorsi, di appendere casacca e scarpette al chiodo: dopo 16 stagioni in maglia Spurs, il talentuoso argentino ha deciso di ritirarsi dal mondo ...

Ferragnez - notte di Festa prima del matrimonio : balli nudi - discorsi e lacrime. Ecco com'è andata : Tutto è ormai pronto per il matrimonio dell'anno: Chiara Ferragni e Fedez sono pronti per il sì e ieri sera hanno salutato tutti i loro ospiti con una festa di benvenuto prima del...

Virus del Nilo Occidentale : al via martedì il piano di disinFestazione in Veneto : E’ stato definito dai tecnici della Direzione Prevenzione dell’Area Sanità e Sociale della Regione il piano Straordinario di disinfestazione dalle zanzare legato al diffondersi del Virus West Nile. L’attuazione concreta è prevista a partire da martedì prossimo, a condizione che sia preceduta da un giorno senza precipitazioni meteorologiche. In caso contrario il “via” slitterà a seconda delle condizioni più o meno favorevoli del tempo. Lo ha ...

Alla Festa dell'Unità di Modena serata con cover band liscio e balli di gruppo : Modena . Per la rassegna di spettacoli della Festa dell'Unità di Ponte Alto il palco dell'Arena sul lago ospita , alle 21.30, 'Non siamo mica gli americani', cover band nata nel 1998 e specializzata...

Pd - Maria Elena Boschi non invitata alla Festa dell’Unità a Firenze. La tesoriera (smentita dal segretario locale) si dimette : Si è aperta con il libro del direttore dell’Espresso Marco Damilano, Un atomo di verità. Aldo Moro e la fine della politica in Italia, edito da Feltrinelli, la Festa dell’Unità, a Firenze. La Festa dei grandi assenti. Non ci sarà il lìder maximo del Pd Matteo Renzi, anche se in disgrazia elettorale, non ci sarà il suo avversario toscano numero uno, il governatore Enrico Rossi e neppure la “principessa” piddina Maria Elena Boschi. È questa ...

Mistretta - Me - : verso la Festa della Madonna della Luce con i giganti Mithia e Kronos : Il falò, che illumina la notte, è il simbolismo della Luce abbagliante della Madonna della Luce nella grotta, oppure della Luce nascente che rievoca la purificatrice luminaria del mondo popolare ...

Zingaretti alla Festa del Fatto : “Cambiare il nome al Pd? Non lo escludo. Salvini indagato? Pretende l’impunità” : “Cambiare il nome al Pd? A soggetto politico corrisponde un nome politico. Non lo escludo, ma solo alla conclusione di un percorso in cui vedremo cosa siamo diventati. Se questo percorso porterà a una identità diversa, vedremo anche se sarà da cambiare il nome al Pd”. Per Nicola Zingaretti, presidente Pd del Lazio e uno dei possibili candidati alla segreteria democratica, il partito deve ripartire da un rinnovamento e dalla vigilanza ...

Rieti - Pastrengo - Poggio Moiano e Sutri : è qui la Festa nel fine settimana delle sagre : Musica dal vivo, folclore e spettacoli vari faranno da divertente contorno ai 2 giorni di festa che prenderanno vita nel caratteristico centro storico di Sutri, che conserva tesori come il Parco ...

“Scuola delle Arti di Roma” Festa di apertura : festa di apertura – aperta al pubblico – presentazione dei corsi d’arte e musica 2018 / 2019 per adulti e bambini. Si tiene sabato 15 settembre 2018, a pArtire dalle ore 18:00 e fino alle ore 21:00 a ingresso gratuito e aperto al pubblico di ogni età, presso la Scuola delle Arti di Roma di via G.B.Tiepolo 13/a, nella zona Flaminio, la festa di presentazione dei corsi d’arte e musica 2018/2019. Come novità di ...

Giorgetti alla Festa del Fatto : “Fondi Lega? Se riesame ci condanna - il 6 settembre il partito chiude” : “Fondi Lega? Se il tribunale del riesame conferma la condanna, il 6 settembre il partito chiude”. Giancarlo Giorgetti, sottosegretario della presidenza del Consiglio interviene dal palco della Festa del Fatto Quotidiano in Versiliana. E intervistato da Peter Gomez per la Confessione parla della sentenza attesa per il 5 settembre. Quindi spiega perché il Carroccio contesta la decisione della magistratura: “Avrebbe una ...

Maria Elena Boschi - scoppia il delirio per il mancato invito alla Festa dell'Unità : chi fanno fuori : È bastato non invitare Maria Elena Boschi alla Festa dell'Unità delle Cascine, in provincia di Firenze, per far scoppiare un putiferio tra quel che resta dei piddini toscani. L'assenza di Meb all'...

Festa Pesaro - tante idee per l'Europa e il rilancio del PD : Spesso la politica nazionale porta fuori dal tempo, su ragionamenti meno concreti. Un sindaco è messo continuamente alla prova dalla concretezza delle risposte che deve dare". Marattin: "Cinque ...

CASTELLABATE IN Festa : IMPORTANTE L'ESORTAZIONE DELLA MADONNA DELLA SCALA : Come sarebbe interessante creare una forte identità per questa FESTA, anche con Mostre, Spettacoli, Concerti su particolari tematiche che la riguardano . MADONNA DELLA SCALA di Michelangelo © ...