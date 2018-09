Ferrari da sogno : a Monza prima fila tutta rossa Raikkonen in pole - poi Vettel : Ultimo giro per la griglia da brividi, l’inglese primo provvisoriamente si migliora ma viene in pochi secondi scavalcato dal tedesco e dal finlandese. Boato Rosso

F1 - Leclerc non si nasconde : “non so quello che succederà - ma guidare per la Ferrari sarebbe un sogno” : Il pilota monegasco ha svelato di avere il sogno di guidare la Ferrari in futuro, senza però sbilanciarsi al momento Il suo cartellino appartiene alla Ferrari, per questo motivo Charles Leclerc continua a sognare un futuro in rosso. L’obiettivo è quello di sedersi un giorno sul sedile della monoposto del Cavallino, traguardo speciale per il quale il monegasco lavora duramente sin dal suo ingresso nella Ferrari Driver Academy. La ...

F1 Alfa Sauber - Leclerc : «Sogno la Ferrari fin da bambino» : MILANO - Tra i piloti più acclamati nella grande festa della Formula 1 a Milano c'è sicuramente Charles Leclerc. Il giovane monegasco di scuola Ferrari, quest'anno ha messo in mostra al volante dell'...

Leclerc : "Sogno la Ferrari sin da bambino" : Dopo i Ferraristi Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, è stato Charles Leclerc il pilota più acclamato dal pubblico del F1 Milan Festival, e nelle sue orecchie è risuonato continuo l'invito dei tifosi '...

F1 : Leclerc - sogno la Ferrari da bambino : ANSA, - MILANO, 29 AGO - Dopo i Ferraristi Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, è stato Charles Leclerc il pilota più acclamato dal pubblico del F1 Milan Festival, e nelle sue orecchie è risuonato ...

F1 : Leclerc - sogno la Ferrari da bambino : ANSA, - MILANO, 29 AGO - Dopo i Ferraristi Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, è stato Charles Leclerc il pilota più acclamato dal pubblico del F1 Milan Festival, e nelle sue orecchie è risuonato ...

F1 - Lewis Hamilton : i punti di vantaggio sulla Ferrari? Un sogno : Il campione del mondo in carica ha mostrato lucidità e una buona capacità di analisi, rivelando alla stampa le sue considerazioni sulla stagione in corso: "avrei soltanto potuto sognare di trovarmi ...

F1 - Hamilton sorpreso da se stesso : “vedendo questa Ferrari - è un sogno essere in testa al Mondiale” : Il pilota della Mercedes ha fatto il punto sul Mondiale in corso di svolgimento, ammettendo di essere sorpreso dalla sua posizione in classifica vista la forza della Ferrari Ventiquattro punti di vantaggio alla pausa estiva, un bottino niente male per Lewis Hamilton quando mancano nove gare alla fine della stagione. La concentrazione però non può essere mai abbassata, vista la solidità di una Ferrari che continua a far paura. Photo4 / ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari ritorna : “Obiettivo Olimpiadi 2020! Sogno la medaglia - voglio chiudere in bellezza” : Vanessa Ferrari si è dimostrata per l’ennesima volta una Campionessa infinita, una vera e propria Araba Fenice che non si arrende di fronte a nulla, una ginnasta caparbia che non si è fatta abbattere dall’infortunio al tendine d’Achille procurato durante gli ultimi Mondiali e che con grinta ha cercato di recuperare per regalarsi l’ultima chance. La bresciana è tornata ufficialmente ad allenarsi da un paio di settimane con ...

F1 – Marchionne e quel progetto da sogno : l’ex presidente Ferrari stava lavorando per un grande ritorno : Non solo l’Alfa Romeo: Sergio Marchionne stava lavorando per un altro grande ritorno in F1 E’ ricoverato in Svizzera in ‘condizioni irreversibili’, Sergio Marchionne. Una notizia che negli ultimi giorni ha creato lo scompiglio nel mondo delle auto e della F1. John Elkann ha convocato una riunione d’urgenza dei Cda, due giorni fa, a Torino, per sostituire Marchionne che “non tornerà più al lavoro”, ...

FOTO Ginnastica - Vanessa Ferrari torna ad allenarsi! Sogno Olimpiadi 2020 - Campionessa infinita dopo l’infortunio : Vanessa Ferrari è ufficialmente tornata ad allenarsi in palestra a 9 mesi dall’operazione al tendine d’Achille resasi necessaria dopo l’infortunio patito ai Mondiali 2017 durante la Finale di Specialità al corpo libero. La bresciana ha deciso di stringere i denti, si è sottoposta a una lunga fase riabilitativa e ha scelto di darsi una nuova chance, probabilmente l’ultima di una carriera monumentale a cui manca soltanto la ...

Formula 1 - La Ferrari è una freccia : il titolo mondiale non è solo un sogno : Ci sarà da combattere fino in fondo, ma gli ultimi due risultati del tris di gare in soli 15 giorni sono un bottino molto prezioso per tentare di riportare il mondiale a Maranello dopo un digiuno di ...