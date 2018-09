Fedez e Ferragni sposi | in Italia è il sì più social dell' anno

Chiara Ferragni e Fedez - il matrimonio. Le ultime notizie in Diretta | Sono marito e moglie. E' iniziato il ricevimento - via alla festa con l'arrivo degli sposi : Vi stiamo raccontando in Diretta su Leggo.it il giorno del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Le nozze dei Ferragnez Sono l'evento che ha portato a Noto per il 1 settembre circa 150...

Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez : le dediche toccanti dopo la funzione : Fedez e Chiara Ferragni sposi: le dediche social commuovono i fan Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati. Dalle 19:10 del 1° settembre 2018 sono ufficialmente marito e moglie e si sono promessi amore eterno davanti a 150 presenti. La cerimonia è durata meno di un’ora e si è svolta a Noto: ad officiare le nozze il Sindaco Corrado Bonfanti. Nelle sue promesse l’influencer più amata d’Italia ha raccontato il primo incontro con ...

Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez con gli occhi di Leone : Tra qualche anno quando gli si dirà che c’era anche lui, stenterà a crederci. La gita in Sicilia gli sembrerà come nuova. Ma Leone Lucia Ferragni, 5 mesi, a Noto è stato l’ospite più piccolo, ma anche il più importante. Alle nozze (da favola) di mamma Chiara e papà Fedez. Con i suoi occhi (blu), che hanno già visto ville e dimore a Como, in Toscana, in Sardegna e a Ibiza, chissà come deve essegli sembrata questa giornata di festa. ...

Chiara Ferragni e Fedez hanno detto sì : tutto sul matrimonio dell'anno : Molto sentite le promesse lette da entrambe: lei aveva il volto solcato di lacrime mentre recitava le sue: 'Non ho bisogno che il mondo mi ami, ho bisogno che mi ami una sola persona sei e sarai ...

Nozze Ferragni-Fedez - il sì arriva al tramonto e con i fuochi d'artificio : Luci rosse soffuse, nel soffitto e nel pavimento petali di rose, alla console Benny Benassi tra i dj più popolari al mondo, la sala barocca del Palazzo trasformata per una notte in una mega pista da ...

I look degli invitati al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez : La parata di sei damigelle in rosa, comprese le due sorelle Valentina e Francesca e l’amica di sempre Veronica Ferraro, come nell’immaginario dei grandi film americani. Elegantissime e plissettate in creazioni eco (sì, questa la loro caratteristica speciale) firmate Alberta Ferretti. I genitori degli sposi, con gli abiti delle grandi occasioni. La mamma di Chiara, Marina, in celeste intenso, con spalle scoperte e drappeggi delicati. ...

Ferragni- Fedez - le promesse prima di diventare marito e moglie. Fedez cita Bukowski. Ecco cosa si sono detti : Non ho bisogno che il mondo mi ami - poi conclude - ho bisogno che mi ami una sola persona , sei e sarai per sempre tu ' E' il momento di Fedez: ' L'essere umano ha due grandi difetti non è tanto ...

Le parole con cui Chiara Ferragni e Fedez s’impegnano ad amarsi per sempre : Dopo l’ingresso degli sposi, e prima del bacio, è il momento delle promesse a fare di un matrimonio un vero capolavoro o meno. E Chiara Ferragni e Fedez, sotto una pioggia di rose tenui, l’hanno compiuto nel tornare di colpo due ragazzi qualunque alle prese con le spalle che si stringono, le lacrime da trattenere, le pause necessarie per riprendersi un fiato rotto dai singhiozzi che sgorgano quando stai giurandoti che ...

Fedez e Chiara Ferragni sono marito e moglie : le FOTO del matrimonio - : E a quel punto Chiara Ferragni, evidentemente emozionata come una corda di violino, ha rivelato a Fedez: 'Non ho bisogno che il Mondo mi ami, ma una sola persona E questa persona sei tu ' ...