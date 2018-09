Federer-Kyrgios | spettacolo all' Us Open

US OPEN 2018 / Diretta Federer Kyrgios streaming video e tv - orario : le partite femminili : Diretta Us OPEN 2018 streaming video e tv: a Flushing Meadows si completa il terzo turno, che oggi vedrà in campo sia Roger Federer sia Novak Djokovic (1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:48:00 GMT)

Incredibile agli Us Open - l'arbitro incita Kyrgios. Federer avvisa : "Non si può fare" : Episodio "inedito" con protagonista il giudice Lahyani sceso a incitare Nick. Federer: "Non si può fare"

Us Open : Nadal soffre ma passa - oggi in campo Federer contro Kyrgios : Quello che c'è stato in campo ieri notte anche fra Rafa Nadal, n.1 del mondo, e il giovane russo Karen Khachanov, vinto con parecchi brividi in quattro set dallo spagnolo, che si è trovato sotto di ...

US Open – Caso Kyrgios-Lahyani - Federer attacca : “non so cosa gli abbia detto - ma contro di me non lo permetterò” : Roger Federer commenta l’episodio di ‘coaching’ che ha coinvolto Kyrgios e l’arbitro Lahyani: il tennista svizzero ha espresso un duro giudizio sulla vicenda Nick Kyrgios è uno dei protagonisti più chiacchierati degli US Open. Pur essendo finito al centro di un’aspra polemica, questa volta il tennista aussie ha poche colpe. Curioso l’episodio accaduto durante la sfida contro Herbert, con Kyrgios seduto a ...

Us Open 2018 : l'arbitro incoraggia Kyrgios - Federer : 'Non si può fare' : Io vedo le tue partite e tu sei qualcosa di formidabile per questo sport. Ora quello in campo non sei tu, lo so", le parole che si sono potute udire di Lahyani. La versione di Kyrgios e Lahyani L'...

Federer-Kyrgios - US Open 2018 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Terzo turno degli US Open. Roger Federer, che a Flushing Meadows non vince da dieci anni, affronta Nick Kyrgios. Un match che promette spettacolo. Da un lato la magia dello svizzero, dall’altro l’imprevidibilità dell’australiano, capace di colpi straordinari ma anche di passaggi a vuoto terribili. In palio ci sarà un posto agli ottavi contro il vincente della sfida tra il kazako Mikhail Kukushkin e l’australiano John ...

US Open 2018 : i risultati del tabellone maschile. Federer e Djokovic avanzano - Kyrgios fa discutere - Fognini saluta New York : Giornata di secondo turno che è andata in archivio agli US Open 2018 di tennis. Nel tabellone maschile gli spunti non sono mancati e val la pena approfondirli. Djokovic E Federer OK – Missione compiuta per Novak Djokovic e Roger Federer nei match in cui sono stati impegnati sul cemento statunitense. Il serbo, opposto al n.61 del mondo Tennys Sandgren, conquista l’accesso al terzo round non senza qualche sofferenza. Il 6-1 6-3 6-7 6-2 ...

Kyrgios senza filtri : “US Open? Non sono a mio agio. Sfida con Federer? Dico che…” : Nick Kyrgios ha parlato del suo rapporto con gli US Open e della possibile Sfida contro Roger Feder, l’unica cosa che lo intriga di tutto il torneo Nick Kyrgios avrà anche tanti difetti, ma di sicuro non ha paura di dire quello che pensa. Ad esempio, l’australiano non ci ha pensato due volte a svelare che gli US Open ai quali dovrà esordire a breve, non gli piacciono per niente. La possibile Sfida con Roger Federer però lo ...

Dylan Alcott non ha dubbi : “Kyrgios? Una persona d’oro! Nick è anche più talentuoso di Federer” : La stella paralimpica australiana, Dylan Alcott, ha esaltato il carattere di Kyrgios, definendolo una persona d’oro: in quanto a talento invece, Nick sarebbe anche superiore a Federer Bad boy davanti alle telecamere, a volte un po’ svogliato nel modo di giocare, ma chi lo conosce bene non può che tessere le sue doti, personali e tennistiche. Di chi stiamo parlando? Di Nick Kyrgios ovviamente, uno dei principali talenti del ...

Lo strano paragone di Wilander : “Kyrgios come Federer! Anche Roger ad inizio carriera faceva spesso una cosa…” : Nick Kyrgios e Roger Federer hanno qualche punto in comune: l’ex tennista Mats Wilander non ha alcun dubbio al riguardo L’ex tennista Mats Wilander ha messo a confronto due grandi personalità del tennis che, all’apparenza, non potrebbero sembrare più diverse: Nick Kyrgios e Roger Federer. Il giovane tennista australiano ha un grande talento, ma fa parlare di sè più per questioni extra-sportive che per la sua bacheca, ...