Facebook | in test un nuovo layout in ambiente ' Gruppi' | e l' aggiunta dei contatti via

Instagram testa una nuova barra laterale e Facebook supporta i canali di notifica Android : Mentre Facebook supporta finalmente i canali di notifica di Android, Instagram testa una nuova barra laterale nella scheda del profilo. L'articolo Instagram testa una nuova barra laterale e Facebook supporta i canali di notifica Android proviene da TuttoAndroid.

Instagram e Facebook testano nuove feature per ampliare il senso di community : Instagram e Facebook hanno reso noto di avere in fase di test due nuove funzionalità studiate per raggruppare gli utenti e migliorare il senso di community L'articolo Instagram e Facebook testano nuove feature per ampliare il senso di community proviene da TuttoAndroid.

"Aloha" - Facebook torna a testare il riconoscimento vocale : Dopo il pensionamento di M, mai decollato, al social manca una piattaforma di assistenza come Siri, Alexa o Cortana. L'indizio tra i codici delle app destinate a Android in cui compare una nuova funzionalità di dettatura

Facebook testa un nuovo tab video per la sua app : Pare che una nuova feature che riguarda i video è in fase di test nell'applicazione Facebook, probabilmente solo con un ristretto numero di utenti L'articolo Facebook testa un nuovo tab video per la sua app proviene da TuttoAndroid.

L'Orèal si accorda con Facebook : test virtuali di make up sul social network : testare virtualmente il make-up: questa la sfida lanciata dalla maison francese L'Orèal. Nei mesi scorsi l'acquisizione della società canadese ModiFace, leader a livello internazionale nella realtà ...

Facebook dà in test ai dipendenti il servizio di incontri e abbraccia il motore di Chrome per i link : Tra le tante novità di F8, Facebook svelò di essere al lavoro su un servizio di incontri simile a Tinder ma con alcune differenze sostanziali L'articolo Facebook dà in test ai dipendenti il servizio di incontri e abbraccia il motore di Chrome per i link proviene da TuttoAndroid.

Facebook lancia “ToDo List” e annunci giocabili - Instagram testa qualche modifica : Facebook annuncia l'arrivo delle "ToDo List" (liste personalizzate) e accoglie gli annunci giocabili per provare i giochi, mentre Instagram sta testando qualche modifica all'app per Android. L'articolo Facebook lancia “ToDo List” e annunci giocabili, Instagram testa qualche modifica proviene da TuttoAndroid.

Facebook e Instagram testano un grafico dell’attività e gli upvote e downvote : Il team di Mark Zuckerberg ha cominciato a testare una nuova sezione di Facebook e Instagram in cui è presente un grafico che ci informa di quanto tempo abbiamo […] L'articolo Facebook e Instagram testano un grafico dell’attività e gli upvote e downvote proviene da TuttoAndroid.

Facebook censura Rubens/ Video - i suoi nudi "scambiati" per pornografia : protesta in Belgio : Facebook continua con la sua censura selvaggia ma a finire nel mirino questa volta sono i nudi di Rubens e il Beglio insorge "questa censura complica la vita degli attori culturali"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 13:45:00 GMT)

Ora Facebook testa il bottone contro i commenti "incivili" : commenti sì, commento no. E così Facebook sta estendendo i test di una nuova funzione che prevede la possibilità di votare in modo positivo o negativo singoli commenti. La funzione era apparsa in forma limitata per alcuni utenti già lo scorso maggio (e in alcuni Paesi, come Nuova Zelanda e Australia anche da prima), ma negli ultimi giorni il social network ha iniziato a estenderne l'utilizzo a un pubblico più vasto e a utenti americani, come ...

Facebook 'censura' i nudi di Rubens - protestano i musei del Belgio - : L'ufficio del turismo delle Fiandre ha scritto una lettera aperta a Mark Zuckerberg, firmata anche da molti musei, e ha prodotto un video ironico per denunciare l'accaduto

Stati Uniti - Facebook - Twitter e YouTube pronte a testimoniare davanti alla Camera : Teleborsa, - Si apre una settimana intensa per Facebook , Twitter e YouTube. Martedì 17 luglio, alcuni rappresentanti delle aziende attive nel mondo dei social web testimonieranno in un'audizione ...

