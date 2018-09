F1 Monza | Mercedes | Hamilton | «Sapevamo che la Ferrari era più forte»

F1 – Raikkonen davanti a Vettel a Monza - le due Mercedes in seconda fila : ecco la griglia di partenza del Gp d’Italia : Il pilota finlandese domina le qualifiche del Gp d’Italia, precedendo il compagno di squadra e Lewis Hamilton La Ferrari si prende l’intera prima fila del Gp d’Italia, sul circuito di Monza è Kimi Raikkonen a stampare il giro più veloce in pista fermando il crono sull’1:19.119. Dietro di lui il compagno di scuderia Sebastian Vettel, staccato di 161 millesimi. seconda fila per le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri ...

DIRETTA FORMULA 1/ F1 streaming video RAI qualifiche live : Ferrari e Mercedes alla pari - Gp Italia 2018 Monza - : DIRETTA FORMULA 1 F1 streaming video RAI qualifiche e FP3 live Gp Italia 2018 Monza: cronaca e tempi , oggi sabato 1 settembre, .

LIVE F1 - GP Italia Monza 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Rifinitura per le qualifiche - Ferrari e Mercedes affilano le armi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Italia 2018, a Monza, quattordicesimo round del Mondiale di Formula Uno. Ultima sessione prima delle qualifiche e le due grandi rivali Ferrari e Mercedes affileranno le armi per prepararsi al meglio in vista del time-attack. Il Cavallino Rampante è parso in splendida forma nel corso delle prove libere del venerdì, concludendo davanti a tutti grazie a Sebastian Vettel ...

Formula 1 - GP Italia. Aero-sfida a Monza tra Ferrari e Mercedes : Ferrari conferma il pacchetto vincente di Spa Per il GP di casa la Ferrari non ha portato in pista grosse novità tecniche ma ha utilizzato la vettura nella stessa configurazione vista nel vittorioso ...

F1 – Penalità e scarse aspettative - Ricciardo poco ottimista per Monza : “lontani da Ferrari e Mercedes - io dal fondo proverò…” : Ricciardo partirà dal fondo della griglia a Monza, causa cambio della power unit: il pilota Red Bull proverà a dare il massimo, nonostante sia conscio del gap con Ferrari e Mercedes Weekend difficile per Daniel Ricciardo in quel di Monza. Il pilota australiano non sembra avere grandi aspettative per il GP d’Italia, vista la penalizzazione che lo farà partire dal fondo della griglia a causa della nuova power unit montata dopo Spa ...

DIRETTA FORMULA 1 GP ITALIA/ F1 Monza streaming video Rai prove libere : Ferrari e Mercedes si nascondono : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 del Gp ITALIA 2018 a Monza: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend brianzolo (oggi venerdì 31 agosto)(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 13:52:00 GMT)

Sebastian Vettel - GP Italia 2018 : “Il vantaggio sulla Mercedes non è ampio come si crede. A Monza ci daranno filo da torcere” : Sebastian Vettel si è presentato decisamente carico ma concentrato al fine settimana del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Il tedesco, infatti, è sembrato davvero fiducioso e pronto alla battaglia nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend di Monza. Dopo la vittoria nel GP del Belgio, poi, il morale dell’ex Red Bull è cambiato rispetto a come lo avevamo lasciato dopo l’Ungheria, ed è ...

F1 - GP Italia 2018 : è sfida totale tra Ferrari e Mercedes. Motori a confronto a Monza - tra sviluppo e affidabilità : È il Tempio della Velocità, una pista di motore se ce n’è una. A Monza va in scena la gara più attesa per gli appassionati della F1, non solo Italiani, desiderosi di vedere all’opera le vetture di quest’anno, che già stanno facendo incetta di record, sul circuito più veloce del Circus. Le caratteristiche del motore sono ovviamente alla base della competitività di una monoposto di Formula 1 e questo aspetto viene esaltato ancor ...

F1 - GP Italia 2018 : le gomme Pirelli che porteranno a Monza Ferrari e Mercedes. Analisi e possibili strategie : Siamo nella tappa decisiva? Forse sì. A Monza spesso i Mondiali di Formula Uno si sono decisi (la vittoria di Michael Schumacher su Ferrari nel 2000, per fare un esempio) anche se negli ultimi anni le gare inserite, posteriori all’appuntamento Italiano, sono aumentate drasticamente. Dopo il round brianzolo (il 14° del 2018) mancheranno 7 GP al termine del campionato e i punti a disposizione saranno 175. Tuttavia, la valenza psicologica di ...

“Ferrari più veloce” - le dichiarazioni di Wolff sanno di resa : in vista di Monza però la Mercedes prepara lo scherzetto : Vettel domina il Gp di Spa e la Mercedes resta a guardare: nel post gara Toto Wolff è costretto ad ammettere l’apparente superiorità della Ferrari Di ritorno dalle vacanze estive, il Gp del Belgio ha regalato ai fan della Ferrari uno splendido successo per il quale poter sorridere. La Ferrari di Vettel ha dominato sul circuito di Spa, impedendo alla Mercedes di Hamilton qualsiasi possibile tentativo di rimonta. Una superiorità ...

F1 - analisi GP Belgio 2018 : la Ferrari risponde di rabbia alla Mercedes - Vettel ferma la fuga di Hamilton e ora arriva Monza… : Sebastian Vettel la voleva con tutte le sue forze questa vittoria nel Gran Premio del Belgio di Formula Uno 2018. Deve averci pensato lungo tutto il corso di questo mese di agosto che, ai suoi occhi, dev’essere sembrato infinito. Voleva rifarsi. Voleva rimettere la sua Ferrari davanti a tutti e fermare l’onda inesorabile che stava cavalcando Lewis Hamilton. Fino alla Q3 di ieri i suoi piani erano stati rispettati. Poi, per ...

F1 - Mondiale 2018 : la Ferrari va all’assalto della Mercedes - a Spa e a Monza con tante novità tecniche : Dove eravamo rimasti? Alla vittoria di un Lewis Hamilton implacabile, a Budapest (Ungheria), su un tracciato che avrebbe dovuto favorire la Ferrari e, invece, un po’ la pioggia delle qualifiche e un po’ l’abilità del pilota britannico hanno ribaltato i valori attesi. Il risultato è stato il seguente: secondo successo consecutivo per Lewis dopo il trionfo di Hockenheim (Germana) e vantaggio in classifica generale sulla Ferrari ...