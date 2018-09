F1 Monza | la Ferrari di Raikkonen in pole | poi Vettel Solo 3° Hamilton

Prima fila tutta Ferrari a Monza con Raikkonen in pole e Vettel secondo : Roma, 1 set., askanews, - Prima fila tutta Ferrari sul filo dei millesimi al Gp d'Italia, quattordicesima prova del mondiale di F1 in programma domani sui circuito di Monza. Tutto nell'ultimo giro con ...

Formula 1 - Prima fila tutta Ferrari a Monza : Raikkonen davanti : Missione compiuta: la Ferrari, grande favorita alla vigilia delle qualifiche, ha conquistato tutta la Prima fila del Gran Premio d'Italia, suscitando il boato del pubblico di Monza. Ma la sorpresa è stata la pole position di Kimi Raikkonen, mentre tutti si aspettavano davanti Vettel. La seconda fila sarà occupata dalle Mercedes di Hamilton e Bottas, battute all'ultimo istante. Un risultato inaspettato, visto che Vettel è stato costantemente il ...

Ferrari da sogno : a Monza prima fila tutta rossa Raikkonen in pole - poi Vettel Hamilton solo terzo|La gara : Ultimo giro per la griglia da brividi, l’inglese primo provvisoriamente si migliora ma viene in pochi secondi scavalcato dal tedesco e dal finlandese. Boato Rosso

The Italian Job - Raikkonen in pole position a Monza : Vettel completa una splendida prima fila Ferrari : Il pilota finlandese beffa Vettel e Hamilton all’ultimo respiro, prendendosi la pole position del Gp d’Italia con poco meno di due decimi di vantaggio sul compagno di squadra All’improvviso Kimi Raikkonen, il pilota finlandese si prende la pole position del Gp d’Italia, beffano Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Un ultimo giro perfetto quello del driver di Espoo, che stampa un fantastico 1:19.119 che non lascia ...

Formula Uno : prima fila Ferrari a Monza : 16.06 prima fila Ferrari, dopo 18 anni,nelle qualifiche del Gp Italia.A Monza prima pole stagionale di Raikkonen,grazie al giro record di 1'19"119,davanti al compagno di squadra Vettel.In seconda fila le Mercedes di Hamilton e Bottas; poi Verstappen,Grosjean,Sainz,Ocon e Gasly. Nella Q1 delusione Sauber-Alfa Romeo con la eliminazione di Ericsson e Leclerc.A sorpresa va fuori anche Perez. Hulkenberg e Ricciardo nella Q2 preferiscono restare ai ...

Salvini a Monza : "Il rosso Ferrari è l'unico che mi piace" : "Quello della Ferrari è l'unico rosso che mi piace, assieme a un buon vino". Così il vice premier Matteo Salvini, dall'autodromo di Monza, dove ha visitato il box della scuderia di Maranello e poi assisterà alle qualifiche del Gp d'Italia di Formula 1."Se domani sarò ancora qua, sarà in forma privata", ha aggiunto il ministro dell'Interno, che come tutti i tifosi del Cavallino spera in un trionfo di Vettel o ...

F1 – Terminate le Fp3 a Monza : Vettel super - Hamilton in mezzo alle Ferrari [TEMPI] : Sebastian Vettel davanti a tutti nelle Fp3 del Gp d’Italia: il Ferrarista super sulla pista di Monza a poche ore dalle qualifiche E’ terminata la terza ed ultima sessione di prove libere dl Gp d’Italia. Questa mattina a Monza abbiamo assistito ad un assaggio di ciò che vedremo pomeriggio nelle qualifiche. Sebastian Vettel è stato il più veloce, questa mattina a Monza, col crono di 1.20.509, seguito da Lewis Hamilton e ...

Vettel vola - Ferrari davanti a Monza. Camilleri : 'Un gioiello che brilla' : 'Conosco la Ferrari da 45 anni, mi basta guardare i sostenitori che ha in tutto il mondo per capirne l'importanza'. 'Fiducia in Arrivabene' L a squadra non cambierà, 'Fiducia piena in Maurizio ...

