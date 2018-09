F1 – La gioia contenuta di Raikkonen | l’amaro in bocca di Vettel e la ‘resa’ di Hamilton

sportfair

(Di sabato 1 settembre 2018) Kimiin pole position a Monza, seguito da: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp d’Italia Giornata incredibilmente di festa a Monza: una splendida doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Italia. Kimie Sebastianhanno beffato sul finale Lewis, quasi certo di terminare davanti ai rivali della ‘rossa’. Questa volta, è il finlandese della Ferrari ad avere la meglio e conquistare una speciale pole position che gli permette di togliersi tanti sassolini dalla scarpa. Secondo posto dunque per Sebastian, certo di essere lui in pole position, terzo invece Lewis. Photo4/LaPresse “E’ un bellissimo risultato per domani, ma è solo metà del lavoro, questo è il posto migliore da cui partire, spero di far bene davanti a tutti questi tifosi e che la gara vada in modo regolare ...