F1 | griglia di partenza Gp Monza | Raikkonen in pole | Vettel 2°

F1 – Raikkonen davanti a Vettel a Monza - le due Mercedes in seconda fila : ecco la griglia di partenza del Gp d’Italia : Il pilota finlandese domina le qualifiche del Gp d’Italia, precedendo il compagno di squadra e Lewis Hamilton La Ferrari si prende l’intera prima fila del Gp d’Italia, sul circuito di Monza è Kimi Raikkonen a stampare il giro più veloce in pista fermando il crono sull’1:19.119. Dietro di lui il compagno di scuderia Sebastian Vettel, staccato di 161 millesimi. seconda fila per le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri ...

griglia di partenza F1 - GP Italia Monza 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : Le qualifiche del GP d’Italia 2018 hanno regalato grande spettacolo, sul circuito di Monza si è definita la Griglia di partenza e si è assegnata la pole position per la gara che si disputerà domani sul tracciato brianzolo. La quattordicesima tappa del Mondiale F1 sarà molto importante per la corsa verso il titolo iridato, la battaglia tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton è entrata nel vivo, il time attack ci ha regalato le prime risposte ...

Belgio : la griglia di partenza ufficiale : Manca pochissimo al via del 13° round del Campionato del Mondo di F1 2018, il GP del Belgio, che vede in prima fila i due avversari nella lotta al Titolo, Lewis Hamilton, ieri autore della pole con la Mercedes, e Sebastian Vettel, con una Ferrari sempre competitiva nel corso del weekend sull’asciutto e che solo […] L'articolo Belgio: la griglia di partenza ufficiale sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

MotoGp Silverstone : griglia di partenza : Lorenzo in pole - Rossi 11° : Silverstone - Doppietta Ducati. Lorenzo in pole seguito da Dovizioso. Terzo Zarco. Errore di valutazione per Rossi: rientra ai box ma non esce abbastanza rapidamente per tentare un ultimo time attack ...

MotoGp – Lorenzo in pole a Silverstone - Rossi lontani : la griglia di partenza del Gp della Gran Bretagna : La griglia di partenza del Gp della Gran Bretagna: Jorge Lorenzo in pole position, Dovizioso e Zarco in prima fila Splendida doppietta Ducati a Silverstone: Jorge Lorenzo è il poleman del Gp della Gran Bretagna, seguito dal compagno di squadra Andrea Dovizioso e da un eccellente Johann Zarco. Giornata complicata sul circuito inglese, dove la pioggia ha creato qualche problema di troppo durante le Fp4 e un importante ritardo per le ...

F1 – Hamilton davanti a tutti a Spa - delusione Ferrari : la griglia di partenza del Gp del Belgio : La griglia di partenza del tredicesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno vedrà partire dalla prima casella Lewis Hamilton All’Università della Formula Uno la pioggia rende particolarmente frizzanti le qualifiche. Le difficoltà di adattamento alla nuova situazione di bagnato premiano l’ultimo giro di Lewis Hamilton, che meglio di tutti ha interpretato le condizioni meteo ed ha reagito prontamente alla loro ...