F1 | GP Italia Monza 2018 | l’orario della gara di domani e come vederla in tv

Griglia di partenza F1 - GP Italia Monza 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : Le qualifiche del GP d’Italia 2018 hanno regalato grande spettacolo, sul circuito di Monza si è definita la Griglia di partenza e si è assegnata la pole position per la gara che si disputerà domani sul tracciato brianzolo. La quattordicesima tappa del Mondiale F1 sarà molto importante per la corsa verso il titolo iridato, la battaglia tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton è entrata nel vivo, il time attack ci ha regalato le prime risposte ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Hamilton vicino - 3° Raikkonen : Le prove libere 3 del GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno, disputate in condizioni d’asciutto nonostante la pioggia mattutina a Monza, sorridono a Sebastian Vettel (1’20″509) sulla Ferrari a precedere Lewis Hamilton (1’20″590) e Kimi Raikkonen (1’20″682) sull’altra SF71H. Quarto crono per l’altro alfiere delle Frecce d’Argento Valtteri Bottas (a ...

Formula 1 - GP d'Italia : la guida del pilota per Monza : Circuito veloce e che richiede tanta potenza. La Formula 1 è finalmente in Italia per la quattordicesima tappa della stagione e qui vi sveliamo tutti i segreti del circuito "Autodromo Nazionale di ...

Formula 1 - GP Italia. Aero-sfida a Monza tra Ferrari e Mercedes : Ferrari conferma il pacchetto vincente di Spa Per il GP di casa la Ferrari non ha portato in pista grosse novità tecniche ma ha utilizzato la vettura nella stessa configurazione vista nel vittorioso ...

F1 - GP Italia 2018 : incubo Ferrari - piove a Monza. Hamilton favorito per la pole. Le previsioni meteo : Il meteo continua a tormentare la Ferrari nel Mondiale 2018 di F1. Anche oggi (sabato 1° settembre) è molto probabile che le qualifiche del GP d’Italia a Monza si disputeranno su pista bagnata.-- In questo momento sta piovendo piuttosto intensamente nella cittadina brianzola. La temperatura è bassa, 18 gradi: insomma, è arrivato l’autunno, in anticipo rispetto alle attese… Le condizioni non dovrebbero migliorare almeno fino a mezzogiorno. Per ...