F1 | GP Italia Monza 2018 | le previsioni meteo per la gara Rischio pioggia scongiurato

F1 - GP Italia Monza 2018. Scintille tra Alonso e Magnussen - botta e risposta : “Si crede un Dio - contento che si ritiri” - “I piloti della Haas…” : Fernando Alonso e Kevin Magnussen si sono resi protagonisti di un tesissimo corpo a corpo in pista durante il Q2 del GP d’Italia 2018, quattordicesima tappa del Mondiale F1. Sul tracciato di Monza i due piloti sono venuti ai ferri corti alla prima chicane dell’ultimo giro del secondo turno di qualificazione, venendo eliminati entrambi dalla top 10. Il corpo a corpo è proseguito nelle successive dichiarazioni, il confronto verbale è ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : gara. Programma - orario e tv : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky , canali Sky Sport 1 e Sky Sport F1, , su TV8 e su Rai 1 HD, inoltrè sarà disponibile in streaming su Sky Go e Rai Play . OASport vi propone la DIRETTA ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : gara. Programma - orario e tv : Il weekend del GP d’Italia 2018 giungerà all’epilogo più atteso domani, domenica 2 settembre, con la 14esima gara della stagione del Mondiale di F1. La corsa scatterà alle ore 15.10 e verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 per la prima volta quest’anno. I tifosi Italiani che hanno riempito le tribune dell’autodromo sin dal venerdì proveranno a spingere le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen in una gara ...

VIDEO F1 - GP Italia Monza 2018 : il team radio di Vettel dopo la pole di Raikkonen. Convinto di essere primo - poi la delusione… : La Ferrari ha dominato le qualifiche del GP d’Italia 2018, quattordicesima tappa del Mondiale F1: Kimi Raikkonen ha conquistato un’incredibile pole position precedendo Sebastian Vettel. Il tedesco non l’ha presa benissimo: Convinto di aver strappato il primo posto, ha esultato con un urlo perentorio durante il team radio ma dai box gli è arrivata la comunicazione che il compagno di squadra aveva fatto meglio di lui. Il quattro ...

VIDEO F1 - Highlights qualifiche GP Italia Monza : pole sensazionale di Raikkonen - prima fila Ferrari : Kimi Raikkonen ha conquistato la pole position del GP d’Italia 2018, quattordicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha siglato un pazzesco 1:19.119, nuovo record della pista, guadagnandosi così il diritto di scattare dalla prima piazzola in occasione della gara che si correrà domani sullo storico tracciato di Monza. Il finlandese ha messo in fila il compagno di squadra Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton, ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : il ruolo chiave di Kimi Raikkonen in gara. Si metterà al servizio di Sebastian Vettel? : Kimi Raikkonen ha fatto saltare il banco e ha conquistato un’incredibile pole position per il GP d’Italia 2018: il finlandese ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia e domani scatterà dalla prima piazzola a 15 mesi di distanza dall’ultima volta. Un numero d’antologia per il pilota della Ferrari che ha stupito tutti e ha scatenato i suoi innumerevoli tifosi, facendo esplodere il pubblico assiepato sugli spalti del ...

Maurizio Arrivabene - GP Italia Monza 2018 : “Un’emozione incredibile la prima fila tutta Ferrari. I punti si fanno domani!” : Lo aveva invocato Maurizio Arrivabene (Team Principal della Ferrari), nel corso degli eventi di presentazione del GP d’Italia 2018 (sede del 14° round del Mondiale di Formula Uno), il dodicesimo uomo in pista. Ebbene, oggi, con la prima fila monopolizzata dal Cavallino Rampante (Kimi Raikkonen primo e Sebastian Vettel secondo), l’obiettivo è stato centrato e l’Autodromo di Monza si è trasformato in uno stadio. “Un ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : analisi delle qualifiche. Lewis Hamilton oltre i limiti - ma non basta con questa Ferrari. Partenza decisiva : Lewis Hamilton ce l’ha messa tutta, ha centrato due tempi eccezionali nel corso della Q3 delle qualifiche del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno, entrambi sotto il record della pista di Monza, ma non è bastato nemmeno per meritarsi la prima fila. Oggi il campione del mondo in carica ha dovuto inchinarsi allo strapotere di una Ferrari quanto mai veloce e performante. Gli incubi dell’anno scorso, con le Frecce ...

Lewis Hamilton - GP Italia Monza 2018 : “Ferrari più veloce. Siamo qui per lottare e dare il 100%” : Non è bastato andare oltre il limite a Lewis Hamilton (Mercedes) per battere le Ferrari nelle qualifiche del GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico ci ha provato in tutti i modi, portandosi in vetta nella Q3 prima dell’ultimo tentativo. Le Rosse hanno fatto meglio nel loro ultimo colpo e hanno monopolizzato la scena con Kimi Raikkonen (primo) e Sebastian Vettel (secondo). ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : Kimi Raikkonen - il guizzo del fuoriclasse. Giro da antologia : riconferma ad un passo? : Nel momento più importante della stagione, a 15 mesi di distanza dall’ultima partenza al palo, Kimi Raikkonen ha piazzato la zampata del fuoriclasse indiscusso e ha conquistato la 18esima pole position della carriera. Un Giro da antologia sul tracciato di Monza, di fronte al proprio pubblico, permetterà al finlandese di scattare davanti a tutti nella gara in programma domani: un numero stellare confezionato dal finlandese che sta ...

Sebastian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Un grande risultato per la squadra. Non completamente soddisfatto del mio giro” : Non soddisfattissimo Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari dopo 18 anni realizza una splendida doppietta in prova sul circuito brianzolo, grazie a Kimi Raikkonen e al tedesco ma ovviamente il 4 volte campione del mondo, secondo alle spalle del compagno di team, avrebbe preferito partire dalla pole. Per la cronaca Lewis Hamilton ...

Kimi Raikkonen - GP Italia 2018 : “Monza - il posto migliore per la pole position. Voglio ripetermi in gara” : Kimi Raikkonen è stato semplicemente stellare nelle qualifiche del GP d’Italia 2018 e ha conquistato una vertiginosa pole position sul tracciato di Monza. Di fronte al fiume rosso accorso in massa presso il circuito brianzolo, il pilota della Ferrari si è inventato una vera e propria magia tornando davanti a tutti dopo un lungo digiuno: il finlandese è stato letteralmente perfetto nel giro decisivo e ha così messo in fila Sebastian Vettel ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : Kimi Raikkonen spaziale! Pole-position da fenomeno - 2° Vettel! 3° un Hamilton indomabile : La tensione si tagliava con il coltello a Monza, si sapeva che sarebbe stata una sfida decisa per una questione di millesimi, e così è stato. Le qualifiche del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno sono state tra le più belle di sempre. La pole position la piazza Kimi Raikkonen (Ferrari) con il nuovo record della pista in 1:19.119 con gomma SuperSoft, diventando l’autore del giro con la più alta velocità media di sempre della ...