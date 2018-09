F1 | GP Italia Monza 2018 | analisi delle qualifiche Lewis Hamilton oltre i limiti | ma non

Lewis Hamilton - GP Italia Monza 2018 : “Ferrari più veloce. Siamo qui per lottare e dare il 100%” : Non è bastato andare oltre il limite a Lewis Hamilton (Mercedes) per battere le Ferrari nelle qualifiche del GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico ci ha provato in tutti i modi, portandosi in vetta nella Q3 prima dell’ultimo tentativo. Le Rosse hanno fatto meglio nel loro ultimo colpo e hanno monopolizzato la scena con Kimi Raikkonen (primo) e Sebastian Vettel (secondo). ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : Kimi Raikkonen - il guizzo del fuoriclasse. Giro da antologia : riconferma ad un passo? : Nel momento più importante della stagione, a 15 mesi di distanza dall’ultima partenza al palo, Kimi Raikkonen ha piazzato la zampata del fuoriclasse indiscusso e ha conquistato la 18esima pole position della carriera. Un Giro da antologia sul tracciato di Monza, di fronte al proprio pubblico, permetterà al finlandese di scattare davanti a tutti nella gara in programma domani: un numero stellare confezionato dal finlandese che sta ...

Sebastian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Un grande risultato per la squadra. Non completamente soddisfatto del mio giro” : Non soddisfattissimo Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari dopo 18 anni realizza una splendida doppietta nelle qualifiche sul circuito brianzolo, grazie a Kimi Raikkonen e al tedesco ma ovviamente il 4 volte campione del mondo, secondo alle spalle del compagno di team, avrebbe preferito partire dalla pole. Per la cronaca Lewis ...

Kimi Raikkonen - GP Italia 2018 : “Monza - il posto migliore per la pole position. Voglio ripetermi in gara” : Kimi Raikkonen è stato semplicemente stellare nelle qualifiche del GP d’Italia 2018 e ha conquistato una vertiginosa pole position sul tracciato di Monza. Di fronte al fiume rosso accorso in massa presso il circuito brianzolo, il pilota della Ferrari si è inventato una vera e propria magia tornando davanti a tutti dopo un lungo digiuno: il finlandese è stato letteralmente perfetto nel giro decisivo e ha così messo in fila Sebastian Vettel ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : Kimi Raikkonen spaziale! Pole-position da fenomeno - 2° Vettel! 3° un Hamilton indomabile : La tensione si tagliava con il coltello a Monza, si sapeva che sarebbe stata una sfida decisa per una questione di millesimi, e così è stato. Le qualifiche del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno sono state tra le più belle di sempre. La pole position la piazza Kimi Raikkonen (Ferrari) con il nuovo record della pista in 1:19.119 con gomma SuperSoft, diventando l’autore del giro con la più alta velocità media di sempre della ...

F1 – Raikkonen davanti a Vettel a Monza - le due Mercedes in seconda fila : ecco la griglia di partenza del Gp d’Italia : Il pilota finlandese domina le qualifiche del Gp d’Italia, precedendo il compagno di squadra e Lewis Hamilton La Ferrari si prende l’intera prima fila del Gp d’Italia, sul circuito di Monza è Kimi Raikkonen a stampare il giro più veloce in pista fermando il crono sull’1:19.119. Dietro di lui il compagno di scuderia Sebastian Vettel, staccato di 161 millesimi. seconda fila per le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri ...

The Italian Job - Raikkonen in pole position a Monza : Vettel completa una splendida prima fila Ferrari : Il pilota finlandese beffa Vettel e Hamilton all’ultimo respiro, prendendosi la pole position del Gp d’Italia con poco meno di due decimi di vantaggio sul compagno di squadra All’improvviso Kimi Raikkonen, il pilota finlandese si prende la pole position del Gp d’Italia, beffano Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Un ultimo giro perfetto quello del driver di Espoo, che stampa un fantastico 1:19.119 che non lascia ...

Griglia di partenza F1 - GP Italia Monza 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : Le qualifiche del GP d’Italia 2018 hanno regalato grande spettacolo, sul circuito di Monza si è definita la Griglia di partenza e si è assegnata la pole position per la gara che si disputerà domani sul tracciato brianzolo. La quattordicesima tappa del Mondiale F1 sarà molto importante per la corsa verso il titolo iridato, la battaglia tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton è entrata nel vivo, il time attack ci ha regalato le prime risposte ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : l’orario della gara di domani e come vederla in tv : Domenica 2 settembre si disputerà il GP d’Italia 2018, tappa del Mondiale F1 che come da tradizione si correrà sullo storico tracciato di Monza. Sul circuito brianzolo andrà in scena una gara fondamentale per il prosieguo della stagione: la corsa verso il titolo iridato entrerà nel vivo, non sono più ammessi errori, la lotta tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton si fa più intensa che mai. Il tedesco della Ferrari, reduce dal successo di ...

