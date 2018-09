F1 | a tutto Rosberg | “non criticate l’halo! Vi svelo chi vince a Monza…”

sportfair

: @nico_rosberg L'Halo ha tolto tutto lo spettacolo delle onboard. Poi se un pilota ritiene pericoloso correre in f1… - MastroSarzan : @nico_rosberg L'Halo ha tolto tutto lo spettacolo delle onboard. Poi se un pilota ritiene pericoloso correre in f1… -

(Di sabato 1 settembre 2018) Nicoha parlato del tanto atteso Gp d’Italia che domani andrà in scena sul circuito di Monza “Nonl’halo, salva la vita ai piloti“, Nicosi schiera dalla parte dei sostenitori dell’halo in Formula 1, la sicurezza prima diper l’ex pilota della Mercedes. Il tedesco, parlando alla Gazzetta dello sport, ha svelato anche il proprio punto di vista sul Mondiale in corso, con il duello serrato tra Vettel ed Hamilton: “Per me Lewis è il più veloce in assoluto ma non ho mai corso in squadra con Seb. Il suo difetto è quello della costanza, ha periodi che durano 2 0 3 GP dove non si trova, sono opportunità da sfruttare ma Sebastian non è stato capace di farlo. Il teutonico è un gran lavoratore, cura i dettagli ma forse a volte è troppo sicuro di sé, come abbiamo visto l’anno scorso a Baku. Tenda a dare la colpa agli ...