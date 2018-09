Ex star di ER uccisa dalla polizia a Los Angeles

VANESSA MARQUEZ È MORTA/ Ultime notizie - l'ultimo tweet della star di E.R. uccisa dalla polizia : VANESSA MARQUEZ uccisa dalla polizia in California. Ultime notizie, recitava in 'Er Medici in prima linea': è polemica a seguito del comportamento tenuto dalle forze dell'ordine(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 15:35:00 GMT)

Vanessa Marquez è morta/ Ultime notizie - la star di "E.R." uccisa dalla polizia : disturbi mentali? : Vanessa Marquez uccisa dalla polizia in California. Ultime notizie, recitava in 'Er Medici in prima linea': è polemica a seguito del comportamento tenuto dalle forze dell'ordine(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:07:00 GMT)

