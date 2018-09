Eugeniu e Natasha | salvi dopo il crollo del ponte | Si è alzato | poi il buio

ilgiornale

(Di sabato 1 settembre 2018) Erano stati salvati dal lavoro dei vigili del fuoco,, i due fidanzati che la mattina di quel tragico 14 agosto si trovavano sulMorandi, diretti in Francia per una vacanza.Quando ilsi era sbriciolato, li aveva trascinati con sè e le loro vite erano rimaste rinchiuse in uno spazio di cinquanta centimetri, al buoio, ricoperte dalle macerie della struttura. "Ilha iniziato ad alzarsi e ho capito che stava succedendo qualcosa di bruttissimo", ha raccontatoal Corriere della Sera. Poi sono precipitati e la macchina ha iniziato a rotolare, per poi venire sommersa dai pezzi di cemento. Ma lì sotto, entrambi erano vivi. Impauriti, doloranti, ma vivi e lucidi.pensava a suo figlio Bodan, che solo per un caso fortuito non si trovava con loro, avendo deciso all'ultimo di passare altrove le vacanze, e ai suoi genitori: il terrore che li avrebbe ...