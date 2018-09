Esplosione alle ex scuole Carracci | operai feriti nei guai

Esplosione di Bologna : gli operai rinunciato alle ferie per riaprire il ponte dell’A14 a Borgo Panigale : I lavoratori della Ged srl di Castilenti - la ditta abruzzese che realizzerà le travi per il ripristino del tratto di strada danneggiato dall'Esplosione di un camion carico di GPL - rinunceranno alle ferie per portare a termine l'opera e permettere la riapertura del ponte entro la metà di ottobre.Continua a leggere

Incidente a Bologna - Conte visita i feriti dell’Esplosione dell’autocisterna«Ustionati - fiamme fino alle case» : Il presidente del Consiglio a Cesena in visita al poliziotto e a un ragazzo ustionati in modo grave. La vittima è l’autista dell’autocisterna esplosa: aveva 42 anni. Riaperta una carreggiata sul raccordo tra l’A1 e l’A14

Bologna - le immagini dell’Esplosione dalle telecamere in autostrada : il tamponamento - poi lo scoppio : È stata l’autocisterna a tamponare il mezzo che la precedeva a provocare l’incendio che ha provocato la violenta esplosione in A14 a Borgo Panigale. A far luce su quanto successo, il video diffuso dalla Polizia di Stato che registra la dinamica dell’incidente. L’autista dell’autocisterna non si è probabilmente accorto che si stava formando una coda dovuta al traffico intenso e ha centrato in pieno il camion che lo precedeva. I due mezzi si ...

