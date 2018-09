Entrato nel Mediterraneo sottomarino nucleare americano armato con missili Tomahawk

Mafia : testimone giustizia - qualcuno è Entrato più volte nella mia proprietà (2) : (AdnKronos) - Entrambi i casi, oltre ad essere stati denunciati alle forze dell’ordine sono stati anche racchiusi in un esposto che il presidente dell’Associazione Nazionale Testimoni di giustizia ha inoltrato al Prefetto di Agrigento e alla Stazione Carabinieri di Bivona. Ignazio Cutrò, che dopo la

Testimone giustizia : “Qualcuno è Entrato nella mia proprietà” : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – ‘Qualcuno, per due volte è riuscito ad intrufolarsi nella mia proprietà approfittando del buio della sera”. E’ la denuncia di Ignazio Cutrò, Testimone di giustizia, a cui di recente è stata tolta la scorta. “Ho denunciato entrambi gli episodi alle autorità, ciò non toglie lo stato di tensione in cui siamo costretti a vivere io e la mia famiglia”, dice raccontando quanto ...