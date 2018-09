Donna Entra in un museo e accoltella i presenti : una vittima e tre feriti nel Mantovano : La Donna , probabilmente in preda a un raptus, è entra ta nel museo del giocattolo storico di Canneto sull'Oglio armata e ha colpito le persone che si trovavano all'interno prima di essere bloccata

Donna Entra in un museo e accoltella passanti : una morta nel Mantovano : Panico a Canneto, in provincia di Mantova, dove una donna, senza un apparente motivo, ha accoltellato più persone. Secondo quanto ricostruito, dopo l'aggressione a terra sono rimasti alcuni feriti e una persona che versava in gravissime condizioni è morta. E' accaduto nel pomeriggio quando una signora, evidentemente in preda a un raptus, è entrata nel museo civico di piazza Gramsci, che ospita la collezione ...