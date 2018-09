Entra al museo e accoltella più persone - una vittima. Arrestata 58enne : Entra al museo e accoltella più persone, una vittima. Arrestata 58enne A Canneto sull'Oglio, nel Mantovano, una donna di origine polacca è stata fermata per omicidio e lesioni volontarie. Ha aggredito anche alcuni passanti in strada che non sono in pericolo di vita Parole chiave: ...

