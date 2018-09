È rinata una stella | Lady Gaga | Il cinema mi ha tolto il trucco

ilgiornale

(Di sabato 1 settembre 2018) Una sceneggiatura già scritta. Arriva al Lido una star della musica e catalizza tutta l'attenzione, facendo passare in secondo piano le altre stelle, quelle del. È già successo con Vasco Rossi e prima con Madonna e non poteva certo fare eccezione l'arrivo dell'eccentrica e stravagante, la popstar da non si sa neanche più quanti milioni di dischi venduti, attesa da centinaia di fan che già dalla notte prima hanno dormito sul red carpet e poi si sono beccati pure la pioggia per poterla vedere. Fenomeno mondiale, non solo della musica ma proprio della cultura pop contemporanea,che al secolo si chiama Stefani Joanne Angelina Germanotta, tradendo le sue origini italiane, è la protagonista di È nata unadiretto e anche interpretato dall'attore Bradley Cooper. Parliamo del remake del celebre film originale del 1937 di William A. Wellman che a sua volta ha ...