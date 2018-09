ilgiornale

: Padre #Zanotelli:”lo scontro con @matteosalvinimi aumenta la sua forza ecco perché lui è estremamente pericoloso. N… - InOndaLa7 : Padre #Zanotelli:”lo scontro con @matteosalvinimi aumenta la sua forza ecco perché lui è estremamente pericoloso. N… - LuisaRagni : RT @allnews24eu: 'È pericoloso', 'Lui arrigante'. ?Scontro tra Salvini e Spike Lee - - allnews24eu : 'È pericoloso', 'Lui arrigante'. ?Scontro tra Salvini e Spike Lee - -

(Di sabato 1 settembre 2018) Da una parteLee, dall"altra Matteo. Si allunga la lista dei Vip che contestano il ministro dell"Interno e a cui lui, polemicamente, invia tanti cuori e bacini.L"ultimo in ordine di tempo a schierarsi contro il leader della Lega è il regista che in queste ore è alla Mostra del cinema di Venezia. "Matteo? Con uno che ha quelle idee lì, non potrei mai prendere un bicchiere di vino - ha detto Lee all"HuffingtonPost - né ci andrei mai allo stadio a vedere la Juve e a tifare per Ronaldo. No, non credo proprio che cose del genere possano mai accadere".Le parole del regista sono durissime. Un affondo in piena regola. "Quello che sta facendo in Italialo stanno facendo Putin in Russia, la Le Pen in Francia e Agent Orange (Trump, ndr) da noi - ha continuato - Nessuno di loro è il mio tipo, preferisco tenerli alla larga. Non ho bisogno di essere faccia a faccia con ...