È l' Inter di Nainggolan | gol al debutto e tris al Bologna

Serie A - Bologna-Inter 0-3 : Nainggolan segna al debutto - poi Candreva e Perisic : Sui primi tre punti dell'Inter in campionato c'è la firma dell'uomo più atteso. Radja Nainggolan debutta in campionato con la maglia nerazzurra e va subito in gol sbloccando una partita complicata per ...

DIRETTA/ Bologna Inter (risultato live 0-1) streaming video e tv : la sblocca Nainggolan! : DIRETTA Bologna Inter, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Al Dall'Ara si affrontano due squadre che non hanno iniziato bene la Serie A(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 19:30:00 GMT)

Inter - Nainggolan c'è - scocca l'ora del Ninja - il nuovo leader : Degli appena 100 minuti giocati nel suo precampionato si è quasi persa traccia: a Lugano all'ex Roma era bastato giocare al piccolo trotto dentro il suo mondo ideale, ovvero il 4-2-3-1; a Sion si è ...

