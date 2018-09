E all’improvviso arriva il SUV coupé di Renault | l’Arkana

laragnatelanews

: RT @ScrivoArte: Arriva settembre. E tu all’improvviso sei orfano del mare, di preghiere lasciate tra le pagine di un libro letto nell’aria… - scastaldi9 : RT @ScrivoArte: Arriva settembre. E tu all’improvviso sei orfano del mare, di preghiere lasciate tra le pagine di un libro letto nell’aria… - LuciaDiMartino_ : RT @ScrivoArte: Arriva settembre. E tu all’improvviso sei orfano del mare, di preghiere lasciate tra le pagine di un libro letto nell’aria… - AnnaRDelorenzo : RT @AlteaFerrari: 'Arriva settembre. E tu all'improvviso sei orfano del mare, di preghiere lasciate tra le pagine di un libro dell'estate,… -

(Di sabato 1 settembre 2018) Ufficialmente, è ancora solo una “macchina da esposizione”, qualcosa di più di un prototipo. La Arkana nasce in Russia quale World Car, studiata e sviluppata principalmente per il Mercato locale e quelli Asiatici. Ci dà già una buona idea del primo “SUV-. Rprende concettualmente quanto fatto da BMW e Mercdes, ma ad un livello differente, per una maggiore e più amplia potenziale distribuzione. La Casa Transalpina punta ad un nuovo standard, nell’ambito della sua offerta dei Crossover (al momento abbastanza limitata, se valutata in ambito di vere 4×4) che abbia buone prestazioni, e appartenga ad un livello che si possa definire Premium. Sarà inevitabilmente presente al prossimo Salone Mondiale dell’Auto di Parigi, ma a Mosca, dove è stata svelata, ha ricevuto molti consensi. La Arkana è un “SUV-” che dovrebbe ...