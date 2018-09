Dopo la denuncia contro Salvini in piazza contro l' intolleranza

Luigi Di Maio - Antonio Di Pietro lo umilia Dopo la minaccia di denuncia : 'Lo querelo io - è ignorante' : Luigi Di Maio ha lanciato l'offensiva contro gli ex ministri delle Infrastrutture, sospettati negli ultimi anni di aver favorito Autostrade per l'Italia nello stabilire le condizioni sulle concessioni.

Bimba di 19 mesi muore Dopo detenzione dei servizi immigrazione : la mamma denuncia le autorità Usa : La piccola Mariee, figlia della 20enne Yazmin Juarez, era morta dopo essere stata posta in detenzione dai servizi d'immigrazione Usa a marzo: "Coloro che dovevano garantire condizioni sanitarie sicure e un'assistenza medica adeguata a questa Bimba non l'hanno fatto", ha detto il legale della donna.

Ricatti e sesso - arrestati 4 minorenni Vittime due ragazze - denuncia Dopo confidenza a docente : Chieti - Violenza sessuale di gruppo, pornografia minorile e altre fattispecie di reato; con queste accuse i Carabinieri di Vasto, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni de L'Aquila hanno eseguito altri quattro arresti nei confronti di minorenni denunciati da due loro coetanee. Le ragazze, dopo essersi confidate con una loro docente, componente dell'Associazione Save Emily Abruzzo, hanno avuto il ...

Marzabotto - archiviato il calciatore dilettante denunciato per apologia del fascismo Dopo il saluto romano : Era il novembre del 2017 quando il calciatore dilettante Eugenio Maria Luppi scese in campo indossando una maglietta della Repubblica Sociale e la esibì sotto la gradinata di Marzabotto insieme al saluto romano dopo aver segnato un gol. Quasi un anno dopo la Procura di Bologna ha chiesto l’archiviazione, poi disposta dal Gip, perché “non c’è reato”. Luppi era indagato per apologia di fascismo, ma “nonostante la diffusione ...

Modric dalla parte… dell’Inter! Il centrocampista difende i nerazzurri Dopo la denuncia del Real Madrid : Luka Modric si è ritrovato in mezzo agli interessi di Real Madrid ed Inter: dopo la denuncia alla Fifa di Florentino Perez ai danni dei nerazzurri, sarebbe stato ascoltato anche il calciatore dopo un Mondiale concluso da vicecampione del mondo in carica, Luka Modric si è ritrovato al centro delle voci di mercato. In particolare, il croato è stato più volte accostato all’Inter, finendo per far infuriare il Real Madrid. La squadra ...

Minacce Dopo la denuncia dell'annuncio shock della capotreno : "Sono pilotate dalla Lega" : Da quando ha denunciato l'annuncio shock contro gli zingari fatto da una capotreno su un convoglio Trenord, sul profilo Facebook di Raffaele Ariano sono arrivati cinquantamila commenti, tra insulti e ...

Una mamma : 'Ho dovuto denunciare mio figlio 15enne Dopo le violenze' : Prima di denunciarlo per la terza volta ai carabinieri, Rosa, nome di fantasia, le ha provate tutte per evitare che il figlio finisse in una comunità minorile. Ci ha provato con le parole, il dialogo, ...

Alla guida Dopo aver assunto droga : ventenne denunciato dai carabinieri : Per il giovane anche macchina sequestrata e patente di guida ritirata ISERNIA. Si mette Alla guida dell'auto del padre, lungo le strade di Castelpetroso, dopo aver assunto droga, mettendo in ...

"Stuprata Dopo un cocktail di alcool e droga a Capri". La denuncia di una turista francese : Una manager francese di 33 anni ha denunciato di essere stata drogata e poi violentata nello scorso mese di luglio da un americano in un hotel di Capri (Napoli).L'uomo - secondo la ricostruzione di organi di stampa - avrebbe abusato della turista dopo averle offerto ospitalità nella sua stanza d'albergo dove si era trasferita, in seguito a problemi di abitabilità che la donna, ed una sua amica, conoscente dell'americano, avevano ...

Orrore a Torino - madre denuncia il figlio : “Mi ha violentata Dopo aver assunto crack” : Una donna di una cinquantina d'anni ha denunciato il figlio di 30 che, dopo aver assunto crack, l'avrebbe violentata.Continua a leggere