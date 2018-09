Donna accoltella passanti : un morto - 3 feriti : Mantova, 1 set. (AdnKronos) - Una Donna è morta e altre tre persone sono rimaste ferite a Canneto sull'Oglio (Mantova) dove una Donna, di origine polacca, ha accoltellato i passanti senza alcun motivo. La responsabile è stata poi fermata dai carabinieri del comando provinciale di Mantova, intervenut

Canneto sull’Oglio - Donna polacca accoltella persone per strada e nel museo civico : una vittima e tre feriti : Una donna di 58 anni di nazionalità polacca ha accoltellato quattro passanti all’interno del museo civico di Canneto sull’Oglio, nel mantovano. Una donna di 54 anni è morta a causa delle ferite ricevute. L’accoltellatrice, di professione badante, è stata fermata per omicidio e lesioni volontarie. Ignote le cause del suo gesto. con il comandante provinciale Fabio Federici. La donna, probabilmente in preda a un raptus, è prima entrata al ...

Milano - protegge Donna da rapina : uomo accoltellato da algerino : Brutale aggressione avvenuta giovedì 16 agosto in tarda mattina nel quartiere di San Siro (Milano), a seguito della quale un uomo si trova ora in gravi condizioni.Erano circa le 14:00, quando in via Saverio una donna è stata avvicinata da un malvivente che l"ha aggredita col preciso intento di sottrarle la borsetta. Con lei si trovava un conoscente, un uomo di 50 anni, che ha subito reagito alla rapina in atto ed è intervenuto in sua ...

VAL GARDENA - Donna ACCOLTELLATA IN ALBERGO/ Ultime notizie - morta Rita Pissarotti : il marito stava scappando : Delitto in Val GARDENA, una DONNA ACCOLTELLATA in ALBERGO a Santa Cristina: Ultime notizie, morta Rita Pissarotti. Fermato in autostrada il marito Paolo Zoni: accusato di omcidio volontario(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 18:29:00 GMT)

Val Gardena - Donna accoltellata in albergo/ Ultime notizie - morta Rita Pissarotti : fermato marito per omicidio : Delitto in Val Gardena, una donna accoltellata in albergo a Santa Cristina: Ultime notizie, morta Rita Pissarotti. fermato in autostrada il marito Paolo Zoni: accusato di omcidio volontario(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 17:34:00 GMT)