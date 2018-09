Donna accoltella passanti nel Mantovano | una persona è morta | diversi i feriti 

Milano - protegge Donna da rapina : uomo accoltellato da algerino : Brutale aggressione avvenuta giovedì 16 agosto in tarda mattina nel quartiere di San Siro (Milano), a seguito della quale un uomo si trova ora in gravi condizioni.Erano circa le 14:00, quando in via Saverio una donna è stata avvicinata da un malvivente che l"ha aggredita col preciso intento di sottrarle la borsetta. Con lei si trovava un conoscente, un uomo di 50 anni, che ha subito reagito alla rapina in atto ed è intervenuto in sua ...

VAL GARDENA - Donna ACCOLTELLATA IN ALBERGO/ Ultime notizie - morta Rita Pissarotti : il marito stava scappando : Delitto in Val GARDENA, una DONNA ACCOLTELLATA in ALBERGO a Santa Cristina: Ultime notizie, morta Rita Pissarotti. Fermato in autostrada il marito Paolo Zoni: accusato di omcidio volontario(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 18:29:00 GMT)

Frasi pesanti a una Donna - lite tra sudamericani : 26enne accoltellato - è grave : Firenze, 23 luglio 2018 - E' in gravi condizioni il 26enne peruviano accoltellato nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 luglio durante una lite tra cittadini sudamericani avvenuta nei pressi di un ...

Lite coniugale nel Napoletano - Donna accoltella marito : denunciata : TORRE ANNUNZIATA - In fase di separazione, litiga con il marito e lo accoltella. La follia è scattata intorno alle 22, in via XXIV Maggio a Torre Annunziata. Una donna di 39 anni ha...

Pesaro - Donna accoltellata : l'assassino ha confessato - : Il corpo della 52enne è stato ritrovato dal figlio. L'aggressore è un cittadino marocchino che è stato sentito per tutta la notte negando di essere coinvolto. Stamattina la confessione

Donna uccisa in casa - forse accoltellata : 20.06 Morta in casa in una pozza di sangue. Così è stata trovata una Donna di 53 anni a Pesaro. A scoprirla è stato il figlio maggiore che non abita con lei. La Donna, da anni separata dal marito, sarebbe stata uccisa con un corpo contundente o con un coltello, dicono gli inquirenti. Sul luogo il sostituto procuratore, la Squadra Mobile, la polizia scientifica e il medico legale. Secondo i primi rilievi, il decesso sarebbe avvenuto la scorsa ...