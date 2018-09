Discorso del Sindaco di Brindisi in occasione della Festa Patronale

Figli e omosessualità - i cinque errori del Discorso del Papa sul ricorso alla psichiatria : di Paola Biondi * Le recenti parole del Papa, interrogato sull’omosessualità e, più nello specifico, sull’atteggiamento che un genitore dovrebbe tenere nei confronti di Figli o Figlie omosessuali intenzionati a iniziare una vita insieme al proprio o alla propria partner, ha occupato pagine di giornali e alimentato una vivace discussione. A tutela della verità scientifica e del rispetto dovuto verso qualsiasi orientamento sessuale, è ...

Inter - retromarcia strategica? Ecco il Discorso della dirigenza alla squadra : Il lento avvio in campionato ha imposto alla dirigenza nerazzurra una presa di posizione verso un gruppo che ha mostrato scarsa personalità. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Spalletti abbia indirizzato il gruppo verso nuovi obiettivi. 'Toglietevi dalla testa lo scudetto. È il messaggio deciso che l'Inter tutta, allenatore e dirigenti, hanno voluto ...

Sardegna - applausi a scena aperta per il Discorso del bagnino. Ecco come si è rivolto ai fumatori in spiaggia : “Certe mattine si inizia così…”. Il messaggio urlato al megafono e postato su Facebook dal bagnino sardo che invita tutti i fumatori e le fumatrici al rispetto per la spiaggia: ”Questa spiaggia è un regalo della natura, ci accoglie a braccia aperte ma merita rispetto. A casa vostra non fate così” L'articolo Sardegna, applausi a scena aperta per il discorso del bagnino. Ecco come si è rivolto ai fumatori in ...

Il Discorso di Jennifer Lopez ai VMA dopo la conquista del Michael Jackson Video Vanguard Award (video) : Jennifer Lopez ai VMA porta il discorso di ringraziamento per la conquista del prestigioso premio Michael Jackson Video Vanguard Award, giunta sul palco come prima artista latina insignita del riconoscimento che da anni dà sfoggio alla manifestazione. L'artista ha quindi preso la scena con un'esibizione degna del suo nome, che ha voluto accompagnare con un discorso nel quale ha voluto includere i ringraziamenti per i tanti anni di carriera ...

Grecia fuori dal 3° e ultimo piano di aiuti di Bruxelles. Nessuna celebrazione - atteso il Discorso del premier Tsipras : La Grecia termina oggi il terzo e ultimo piano di salvataggio, ponendo fine ad otto anni di aiuti finanziari da Unione Europea, Bce e Fmi per far uscire il paese dalla crisi del debito. A seguito di un tracollo finanziario nel 2010 – alla Grecia mancavano i soldi per pagare gli interessi su un debito ormai superiori ad una volta e mezza il Pil e rischiava la bancarotta – sono stati concessi dall’Unione Europea una serie di ...

Il passaggio cruciale del Discorso di Mattarella al termine dei funerali delle vittime di Genova : "Come si è visto durante i funerali, questi sono momenti di dolore condiviso da tutta l'Italia che è unita in questo stato d'animo. E le parole vanno spese in questa direzione, perché il paese unito rende anche più forte e più efficace la severità nell'accertamento della verità e delle responsabilità che vanno perseguite con rigore". Questo il passaggio ...

VIDEO/ Juventus A Juventus B (5-0) : il Discorso di Agnelli diventa virale - highlights e gol della partita : VIDEO Juventus A Juventus B (risultato finale 5-0): gli highlights e i gol della tradizionale partita amichevole di Villar Perosa. Cristiano Ronaldo segna il primo gol con i bianconeri(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:55:00 GMT)

Venezuela - esplosioni durante il Discorso del presidente Maduro a Caracas : «Attentato con i droni» : Diretta televisiva interrotta: il capo di Stato portato via dalla sicurezza. Diversi ordigni lanciati durante una parata militare

Tour de France 2018 – Geraint Thomas - il Discorso della vittoria : “Da bambino sognavo questo momento. Inseguite i vostri sogni” : Geraint Thomas ha ufficialmente vinto il Tour de France 2018. Il 32enne ha trionfato nella Grande Boucle al termine di tre settimane durissime ma in cui il gallese si è sempre ben comportato contenendo tutti gli avversario. Partito come gregario di Chris Froome, l’uomo del Team Sky si è poi scatenato strada facendo e ha così ottenuto il primo trionfo in una grande corsa a tappe. L’ex pistard, Campione Olimpico nell’inseguimento ...

Francia campione del mondo - il Discorso da brividi di Pogba prima della finale : La Francia si è laureata campione del mondo, tutti in festa per un risultato storico. Un grande protagonista in Russia è stato sicuramente il centrocampista Pogba, prima della gara contro la Croazia discorso da brividi ai compagni per l’ex Juventus: “Non voglio parlare troppo, sappiamo tutti dove siamo, sappiamo tutti quello che vogliamo, conosciamo la strada che abbiamo attraversato. Posso vederlo nei nostri cuori, nei nostri ...

Semantica di Cristiano Ronaldo : l'analisi del Discorso del nuovo re bianconero : L'alieno ha parlato. E sapeva bene che pendevamo dalle sue labbra, in quei momenti. L'ego di Cristiano Ronaldo si nutre anche così: sarà contento dunque di sapere che il suo primo discorso da ...

Redentore 2018 : il Discorso integrale del sindaco Brugnaro all'inaugurazione del ponte votivo : Pensare di minare le fondamenta di questo millenario equilibrio non solo risulterebbe uno sfregio al nostro passato, ma sarebbe decisamente antistorico in un mondo in cui, più che ai confini ...