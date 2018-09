Diciotti | Salvini attaccato da Riondino | ' madrino' della Mostra del Cinema di Venezia

SALVINI - CASO Diciotti : NUOVE ACCUSE/ Ultime notizie - Ministro contro l'UE : "Siamo in un villaggio vacanze?" : DICIOTTI, NUOVE ACCUSE per SALVINI in 50 pagine: la relazione non spaventa il Ministro dell'Interno nonostante rischi pena fino a 30 anni di carcere. Atti trasferiti a Palermo.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 23:54:00 GMT)

Salvini - caso Diciotti : nuove accuse/ Ultime notizie - Giorgetti : “Lui e il magistrato saranno contenti...” : Diciotti, nuove accuse per Salvini in 50 pagine: la relazione non spaventa il ministro dell'Interno nonostante rischi pena fino a 30 anni di carcere. Atti trasferiti a Palermo.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:28:00 GMT)

Nel fascicolo contro Salvini per il caso Diciotti ci sono 50 pagine di accuse : Il vicepremier Salvini parte di nuovo al contrattacco sull'inchiesta relativa alla nave Diciotti che lo vede indagato: "50 pagine di accuse nei miei confronti - scrive su Facebook - 5 reati contestati (sequestro di persona!), 30 anni di carcere come pena massima. Voi pensate che io abbia paura e mi fermi? Mai". Prosegue il titolare del Viminale: "So che in Italia ci sono tanti giudici liberi, onesti e ...

Diciotti - nuove accuse per Salvini in 50 pagine : "Rischio 30 anni"/ Ultime notizie : manca notifica ufficiale? : Diciotti, nuove accuse per Salvini in 50 pagine: la relazione non spaventa il ministro dell'Interno nonostante rischi pena fino a 30 anni di carcere. Atti trasferiti a Palermo.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 15:48:00 GMT)

Caso Diciotti - fascicolo trasmesso al Tribunale dei ministri. In 50 pagine l'atto d'accusa a Salvini : «Rischio 30 anni ma non mi fermo» : La Procura di Agrigento ha trasmesso ai pm di Palermo il fascicolo d'indagine sul ministro dell'Interno Matteo Salvini e sul capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati per il trattenimento...

Caso Diciotti. Le carte su Salvini al Tribunale dei Ministri : Il trasferimento avviene per ragioni di competenza. Il procuratore generale Francesco Lo Voi che ha ricevuto il fascicolo ha 15 giorni di tempo per trasmetterlo alla sezione del distretto di Palermo -

Salvini : "50 pagine di accuse sulla Diciotti - ma non mi fermeranno" : Il vicepremier Salvini parte di nuovo al contrattacco sull'inchiesta relativa alla nave Diciotti che lo vede indagato: "50 pagine di accuse nei miei confronti - scrive su Facebook - 5 reati contestati (sequestro di persona!), 30 anni di carcere come pena massima. Voi pensate che io abbia paura e mi fermi? Mai". Prosegue il titolare del Viminale: "So che in Italia ci sono tanti giudici liberi, onesti e ...

Diciotti - gli atti di accusa contro Salvini trasmessi al Tribunale dei ministri : Contestati i reati di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio; ipotizzati anche quelli di sequestro di persona a scopo di coazione e omissione d’atti d’ufficio. Il Ministro su Twitter: «Tanti politici codardi. Contate su di me»

Caso Diciotti - fascicolo trasmesso a procura Palermo : in 50 pagine l'atto d'accusa a Salvini : La procura di Agrigento ha trasmesso ai pm di Palermo il fascicolo d'indagine sul ministro dell'Interno Matteo Salvini e sul capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati per il trattenimento illegale ...

Nave Diciotti - il fascicolo delle indagini su Salvini arriva a Palermo - : I pm di Agrigento hanno trasferito gli atti al capoluogo siciliano: entro 15 giorni dovranno essere inviati al tribunale dei ministri. Cinque i reati contestati al ministro dell'Interno e al capo di ...

Nave Diciotti - il fascicolo delle indagini su Salvini arriva a Palermo : Nave Diciotti, il fascicolo delle indagini su Salvini arriva a Palermo I pm di Agrigento hanno trasferito gli atti al capoluogo siciliano: entro 15 giorni dovranno essere inviati al tribunale dei ministri. Cinque i reati contestati al ministro dell'Interno e al capo di gabinetto Piantedosi. Il segretario leghista: "Contate su ...

Diciotti - atti di accusa contro Salvini trasmessi al Tribunale dei ministri : Il fascicolo con gli atti dell’inchiesta della procura di Agrigento sul caso Diciotti, che vede indagati il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il suo capogabinetto Matteo Piantedosi, ha lasciato il palazzo di giustizia della Valle dei Templi. Il corriere incaricato dalla Procura di Agrigento è partito alla volta di Palermo accompagnato da uom...

Matteo Salvini - il dossier di 50 pagine dell'indagine sulla Diciotti : ecco le carte in mano ai giudici : Il fascicolo con gli atti dell'inchiesta della procura di Agrigento sul caso della nave Diciotti , che vede indagati il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , e il suo capogabinetto Matteo Piantedosi ...

Diciotti - in 50 pagine le accuse contro Salvini : cosa succede adesso : Il fascicolo della Procura di Agrigento è stato trasmesso ai pm di Palermo: il vicepremier e il suo capo di Gabinetto sono...