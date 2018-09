Di corsa in giro per il mondo

Domenica col Giro del Casentino ultracentenario. Via e arrivo a corsalone : Purtroppo in questi giorni il mondo del ciclismo è in grande ansia per le gravissime condizioni di Michael Antonelli, il ragazzo della Mastromarco Nibali caduto il giorno di Ferragosto nella Firenze-...

Softball - Mondiali 2018 : la sesta giornata. Italia ancora in rincorsa - nel girone A in quattro per due posti alla seconda fase : Per i nostri colori, diciamolo subito, è una bella giornata. L’Italia ha battuto la Gran Bretagna, restando in corsa per il passaggio del turno: servono due vittorie, la prima contro il Venezuela e, soprattutto, la seconda contro la Cina. Siccome, però, c’è tanta carne al fuoco in questa sesta giornata dei Mondiali 2018, andiamo a vedere cos’è successo nelle partite odierne. Nel girone B, in verità, c’è ben poco da dire: ...

Giro di Vallonia 2018 : oggi Fabio Aru torna in corsa. Sulle côte del Belgio il sardo vuole tornare protagonista : oggi Fabio Aru sarà al via del Giro di Vallonia, breve corsa tappe che si svolge nell’omonima regione del Belgio. Il Cavaliere dei quattro mori dopo una prima parte di stagione da dimenticare, in cui ha toccato il fondo con il ritiro al Giro d’Italia, è pronto a tornare protagonista. Da oggi per il sardo inizia di fatto una nuova stagione, che ora vede nelle Vuelta e poi nel Mondiale, i due grandi obiettivi. Il percorso del Giro di Vallonia ...

Altro giro altra corsa! Domani sera il martedì "a tutta vita" nel cuore di Tavarnelle : Negozi aperti, spettacoli, mercatini, si mangia e si beve sotto le stelle. Grande attrazione i mercatini variopinti, nel centro storico del paese. Poi c'è la bistecca alla fiorentina sotto le stelle ...

Giro Rosa 2018 : Annemiek Van Vleuten incontentabile - terzo successo a Cividale del Friuli. E’ lei la vincitrice della corsa : Sempre più regina della 29a edizione del Giro Rosa l’olandese Annemiek Van Vleuten, che dopo la cronoscalata sulla Diga di Campo Moro e il successo sul Monte Zoncolan, conquista il terzo sigillo sui dieci giorni nella frazione di Cividale del Friuli. La 35enne della Mitchelton-Scott viene incoronata vincitrice della corsa a tappe sulle strade dello Stivale, staccando le rivali di oltre tre minuti nella classifica generale. Tredici ragazze ...

Giro Rosa – La prevenzione alla corsa italiana femminile : l’iniziativa del Centro Diagnostico Italiano : Il Centro Diagnostico Italiano veste nuovamente la maglia Rosa portando prevenzione anche durante il Giro ciclistico ‘al femminile’ che si terrà dal 6 al 15 luglio Si veste nuovamente di Rosa il Centro Diagnostico Italiano che nella seconda settimana di luglio seguirà, con il suo camper adibito a poliambulatorio mobile, il Giro femminile. Dopo il successo riscosso nelle 18 tappe italiane della 101esima edizione del Giro d’Italia, CDI ...