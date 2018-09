Delrio con Macron

Ponte Morandi - Delrio (Pd) : “Ci aspettavamo proposte concrete. Non c’è niente per Genova e genovesi” : Graziano Del Rio durante l’audizione del Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli alle Commissioni VIII di Aula e Senato: “Ci aspettavamo un avanzamento nella scoperta delle verità dei fatti. Qualcosa studiata, per i genovesi. Una serie di proposte o magari una legge speciale oppure un decreto per non far pagare i mutui delle case danneggiate. O investimenti per il porto. O un’idea su chi ricostruirà il Ponte e la ...

Delrio a Fico : subito Conte alla Camera : 18.35 "Il presidente del Consiglio Conte venga con urgenza alla Camera a riferire ulla vicenda della nave Diciotti". Lo chiede al presidente della Camera Fico il capogruppo del Pd Delrio. "Siamo al quinto giorno di blocco nel porto di Catania e le condizioni dei profughi a bordo sono sempre più preoccupanti.E' stato sorpassato ogni limite di umanità e di rispetto delle regole. Conte deve rispondere in Aula di un comportamento inaccettabile ...

Genova: Graziano Delrio confessa: "Non ero ai funerali per decisione del partito Commenta in questo modo l'ex ministro delle Infrastrutture Graziano…

Delrio : proroga concessione Atlantia è bugia - atti sono pubblici : Rimini, 20 ago., askanews, - Dire che il governo precedente ha firmato una proroga alla concessione di Atlantia 'è una stupidaggine, una bugia. Così come è una bugia che ci siano atti secretati'. Lo ...

Matteo Renzi contrattacca : "Toninelli se ha il coraggio venga in Senato a parlare della Gronda" ... "Infami contro Delrio" : "Il ministro Toninelli è sparito, commissariato da Di Maio che tutte le sere è in tv, ovviamente senza contraddittorio, perché se fa un confronto con uno che conosce le carte è finito". Con queste parole Matteo Renzi attacca il governo a pochi giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova. L'ex presidente del Consiglio lancia, via Facebook, un appello: "Toninelli abbia il coraggio di venire in Aula la settimana ...

La situazione critica del Ponte Morandi di Genova, crollato oggi con un elevato numero di vittime, non è nuova. Affaritaliani.it ha trovato un'interrogazione parlamentare presentata il 28 aprile 2016 dall'ex senatore Maurizio Rossi...

Delrio attacca Salvini sui migranti : la sua linea sta avendo conseguenze tragiche : Duro attacco del presidente dei deputati Pd, Graziano Delrio al vicepremier Salvini sulla gestione dell'emergenza migranti. “Invece di arrampicarsi sugli specchi - dice Delrio - Salvini la smetta con la sua crociata di odio. Quando per settimane si dice ai soccorritori di non perdere tempo e soldi e di evitare di intervenire, quando si lasciano le persone in balia delle onde per ciniche trattative politiche, quando ...

BOERI - M5S CONTRO SU DL DIGNITÀ : DI MAIO "SU DIMISSIONI..."/ Delrio : "Polemica Governo-Inps cosa mai vista" : Decreto DIGNITÀ, Di MAIO e Tria: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili”. La replica e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 22:14:00 GMT)

Delrio - con lo stop alle Ong morte in mare 600 persone : "Provocazioni, minacce, bugie, intimidazioni agli altri poteri dello Stato. Questo il bilancio delle prime settimane di Matteo Salvini". Lo afferma su Twitter il capogruppo del Partito democratico alla Camera, Graziano Delrio. L'esponente dem aggiunge: "Unico fatto, dopo lo stop ai soccorsi delle Ong, sono morte 600 persone in mare. Secondo UNHCR Italia il doppio rispetto allo scorso anno".

Pd - Delrio sta con Franceschini : “Dialogo col M5s utile al Paese”. Ma i renziani : “Decreto dignità? Dibattito assurdo” : Dario Franceschini nel Pd non è solo. Salvini e i Cinquestelle non sono la stessa cosa, ha detto lunedì dopo aver incontrato il sindaco di Milano Beppe Sala, e semmai c’è bisogno di far emergere le contraddizioni “in questo schieramento così improbabile”. Lo spartito non è così diverso dalla risposta che oggi Graziano Delrio, un altro ministro dei governi renziani, ha dato ad Agorà Estate, su Rai3. “Io penso che noi ...

Pd : Delrio - sì a dialogo con M5S - è utile al Paese : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Io penso che noi dobbiamo dialogare certamente con i 5 Stelle, perché questo dialogo è utile al Paese. Con la Lega non ci sono le condizioni per un dialogo vero, sui provvedimenti. Con i 5 Stelle ci potrebbero essere. Ma dipende molto se loro non si schiacciano sulla Lega. Perché questo è il punto. Questo governo ormai ha un’agenda dettata continuamente dalle esternazioni, dalle promesse di ...

Da Orlando a Delrio a Emiliano. Nel Pd cresce il fronte dei dialogante con M5S : "Aiutiamoli quando fanno cose di sinistra" : Il Decreto Dignità è il primo banco di prova parlamentare per il Governo, ma anche per l'opposizione. In particolare per il Pd, all'interno del quale, come ormai da tradizione, emergono sensibilità diverse. E cresce il fronte dei dialoganti, di chi vuole cominciare a costruire un dialogo politico per il Movimento 5 Stelle sui provvedimenti.La prima avvisaglia nel mondo della sinistra era arrivata con l'intervista di Susanna ...