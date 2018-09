Dal remake di ' Suspiria' alla saga della Ferrante | i film di oggi a Venezia

“Suspiria è stato uno shock - ha segnato il mio immaginario. Ho pensato a un remake Dalla prima volta che l'ho visto” : A uno come Luca Guadagnino piace molto ispirarsi e ripetersi, ma attenzione però, perché questo non vuol dire che il suo modo di lavorare abbia a che fare con la monotonia – anzi - è tutt'altro. Nei suoi film c'è sempre (più di) qualcosa che sorprende ed affascina, che distacca e che conquista allo stesso tempo. Ama riscoprire, studiare, tornare nei posti, confrontarsi, togliere come aggiungere o tutte e ...

Marco Minniti : "Cambiare nome al Pd è un pallido e inutile remake. Ricominciamo Dal popolo" : "Cambiare nome al Pd sarebbe un pallido remake. Nemmeno utile, per giunta, perché sarebbe come dire che ci dobbiamo vergognare del nostro riformismo". L'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, in una lunga intervista a Panorama, parla del presente - e del futuro - del Partito democratico. Partendo dai fischi ricevuti dagli esponenti del centrosinistra ai funerali di Stato di Genova traccia gli errori che, secondo lui, sono stati fatti ...

Una scatenata Ariana Grande Dal Carpool Karaoke al remake pop di Titanic con Gaga e One Direction (video) : Nella settimana del lancio del nuovo album di inediti Sweetener, Ariana Grande non si è certo risparmiata nella promozione. Il 15 agosto la popstar ha ritrovato il comico e conduttore tv James Corden per una nuova puntata del suo Carpool Karaoke, ormai diventato un'istituzione della tv a stelle e strisce, per scorrazzare per Los Angeles cantando insieme le sue hit più amate. La coppia, a bordo dell'auto guidata da Corden, si è lanciata in un ...

Wimbledon 2018 : poche sorprese Dalle semifinali femminili. Tra la forza di Serena - la solidità della Kerber - il remake della finale 2016 : Saranno di nuovo loro a giocarsi l'ultimo atto: a queste due finali di Wimbledon, dobbiamo aggiungere quella degli Australian Open 2016, che lanciò la Kerber verso un anno da numero uno del mondo. ...