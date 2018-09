Cult movie - Le auto di American Graffiti FOTO GALLERY

quattroruote

(Di sabato 1 settembre 2018) Nellagosto del 1973 veniva proiettato per la prima, destinato a diventare uno dei film più amati di sempre, nonché il primo a consacrare George Lucas nellOlimpo della cinematografia (sotto la sua direzione, in meno di un decennio avrebbero poi preso il via la saga di Star Wars e quella di Indiana Jones). Baby boom. Il lungometraggio, ambientato agli inizi degli anni 60 a Modesto, la cittadina natale del regista californiano, narra le vicissitudini di un gruppo di ragazzi nella loro ultima notte insieme prima della partenza per il college: una serie di vicende che si incrociano in poche ore, dal tramonto allalba, e che raccontano lAmerica dei baby boomer, dove lmobile, simbolo della libertà e dellentusiasmo di quegli anni, ha un ruolo da protagonista.Il successo. Del resto, unite a una colonna sonora con interpreti deccezione (da Chuck Berry ai Beach Boys) e ...