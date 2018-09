Crollo Ponte | Reggio Calabria | stop ai mezzi pesanti su Allaro

Crollo Ponte Genova : ferrovia ok in 20 giorni - dopo al via la pulizia area : Il ripristino della linea ferroviaria sui binari piu’ distanti dal moncone est di Ponte Morandi puo’ avvenire in 20 giorni una volta liberate le aree interessate dalle macerie e dopo il dissequestro da parte della magistratura. Venti giorni se non ci saranno ritardi dovuti alla demolizione del Ponte. E’ quanto emerso nell’incontro che si e’ tenuto tra Rfi e le segreterie regionali dei sindacati, per fare il punto ...

“La nostra paura…”. Sopravvissuti al Crollo del Ponte Morandi - ricordano i drammatici momenti. E adesso arriva il bellissimo annuncio : L’Italia continua a leccarsi le ferite. Il crollo del Ponte Morandi, il viadotto della A10 venuto giù a Genova lo scorso 14 agosto e che ha causato la morte di 43 persone, ha rovinato l’estate 2018 del Bel Paese. Del resto, è cambiata anche l’agenda politica con lo scontro aperto tra Autostrade, la famiglia Benetton, e l’esecutivo Conte (specie con i ministri in quota 5 Stelle). Intanto, c’è anche un video tra il ...

Cosa potrebbe rivelare il video secretato sul Crollo del Ponte Morandi : La procura di Genova sta indagando sul black-out registrato da una telecamera della società Autostrade installata all'imboccatura di Ponte Morandi. L'obiettivo dei giudici è quello di accertare che non vi siano state eventuali manomissioni delle riprese dopo il crollo. Esiste infatti un altro video in mano alla procura di Genova che riprende il momento del crollo di Ponte Morandi, lo scorso 14 agosto. Si tratta di ...

Eugeniu e Natasha - salvi dopo il Crollo del ponte : "Si è alzato - poi il buio" : Erano stati salvati dal lavoro dei vigili del fuoco, Eugeniu e Natasha, i due fidanzati che la mattina di quel tragico 14 agosto si trovavano sul ponte Morandi, diretti in Francia per una vacanza.Quando il ponte si era sbriciolato, li aveva trascinati con sè e le loro vite erano rimaste rinchiuse in uno spazio di cinquanta centimetri, al buoio, ricoperte dalle macerie della struttura. "Il ponte ha iniziato ad alzarsi e ho capito che stava ...

Crollo Ponte - Autostrade : 'Rispettati obblighi concessione'. Governo : 'Indecente' : Nella relazione chiesta dal Governo dopo il Crollo del ponte Morandi, società Autostrade scrive di aver 'rispettato gli obblighi previsti dalla concessione'. Immediata la replica del ministro ...

Crollo Ponte Genova - il Politecnico di Milano propose dei sensori d'allarme : ma il gestore rimandò : Ottobre 2017: la società Spea, per conto di Autostrade, commissiona al Politecnico di Milano lo studio dei piloni 9 e 10 del viadotto Polcevera. E nel contempo chiede il progetto di un sistema di ...

Crollo Ponte Genova : sono 1432 le aziende danneggiate : sono 1.432 – di cui 95 con piu’ di 50 dipendenti – le aziende che hanno subito danni diretti e indiretti dal Crollo di Ponte Morandi. Il numero emerge dalla mappatura compiuta, ad oggi, da Regione, Comune e Camera di Commercio. 40 hanno subito danni diretti e si trovano in zona rossa. L’assessore allo sviluppo Benveduti agli imprenditori ha illustrato le proposte inviate al governo, tra cui sospensione Durc, cig in deroga ...

Crollo Ponte Genova - Procura indaga su black-out video Autostrade : Genova, 31 ago., askanews, - La Procura di Genova indaga sul black-out registrato da una telecamera della società Autostrade installata all'imboccatura di ponte Morandi per accertare che non vi siano ...

Crollo Ponte Genova - Procura indaga su black-out video Autostrade : Genova, 31 ago., askanews, - La Procura di Genova indaga sul black-out registrato da una telecamera della società Autostrade installata all'imboccatura di ponte Morandi per accertare che non vi siano ...

Ponte Morandi - danni a 1.432 aziende Nuovo video del Crollo in Procura : Cda Autostrade: «rispettati obblighi della Concessione». Di Maio: «Consiglio di tacere». Camusso (Cgil): «Evitare che le aziende lascino Genova»

Crollo Ponte - 1.432 aziende danneggiate : 20.14 Sono 1.432 le aziende che hanno subìto danni diretti e indiretti dal Crollo del ponte Morandi. Tra queste, 95 imprese con più di 50 dipendenti. 40 si trovano nella zona rossa e hanno avuto danni diretti. E' quanto emerge dalla mappatura compiuta fino ad oggi da Regione, Comune e Camera di Commercio. L'assessore allo Sviluppo Benveduti ha illustrato agli imprenditori le proposte inviate al governo, tra cui sospensione Durc,Cig in deroga ...

Genova - Crollo Ponte Morandi : la Procura ha un nuovo video : Gli inquirenti avrebbero un nuovo video, per il momento top secret, riguardo al crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto scorso. Ad annunciarlo all'Ansa è il Procuratore del capoluogo ligure, Francesco Cozzi, il quale ravvisa anche come il video non sia stato diffuso per evitare l'inquinamento delle prove. Ed emerge un particolare: le telecamere, negli istanti precedenti il crollo, avrebbero subito un black out. Gli inquirenti si basano ...

Autostrade - ponte Morandi "Obblighi rispettati"/ Genova ultime notizie - Di Maio "Crollo non era nel contratto" : ponte Morandi, Cda Autostrade fa sapere di aver rispettato tutti gli obblighi prescritti dalla concessione: i ministri Toninelli e Di Maio all'attacco sui social contro la società.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 19:42:00 GMT)

Crollo Ponte Morandi - piovono le critiche sul CdA di Autostrade : Teleborsa, - " Autostrade per l'Italia estende i beneficiari delle esenzioni dai pedaggi nell'area genovese , rispetto alla prima area di esenzione già operativa per chi viaggia sulle seguenti tratte, ...