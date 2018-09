“Crisi epilettica e instabilità mentale” La polizia si giustifica dopo l’omicidio della

caffeinamagazine

: Poi una mattina improvvisamente uscì dal balcone e quando tornò ebbe una crisi epilettica che la stroncò dopo circa… - LongoOlgaMaria_ : Poi una mattina improvvisamente uscì dal balcone e quando tornò ebbe una crisi epilettica che la stroncò dopo circa… - psymonic : Se penso che i muscoli che ancora mi fanno male perché due giorni fa ho avuto una crisi epilettica mi viene da pian… - YTGab58 : Pokemon Battle Revolution Parte 4: Crisi epilettica!: -

(Di sabato 1 settembre 2018) Prima del Dottor House, Scrubs e Grey’s Anatomy, solo per citare qualche titolo sul genere serie TV ‘medico’, c’è stato E.R. Medici in prima linea: indimenticabili le avventure nelle corsie d’ospedale con George Clooney protagonista. E.R. è stata la serie TV che ha dato il successo alla star hollywoodiana: negli anni ’90, infatti, questo sceneggiato ha fatto da apripista a quelle che oggi – già citate – portano a casa ascolti e apprezzamenti da capogiro. La serie, prodotta ininterrottamente per 15 stagioni, è stata ispirata dai racconti Casi di emergenza (Five Patients) di Michael Crichton, ed è stata coprodotta da Steven Spielberg. E.R. ha avuto un notevole successo di pubblico, diventando un trampolino di lancio oltre che per George Clooney anche Julianna Margulies. Negli Stati Uniti la serie è stata trasmessa in prima visione da NBC, ...