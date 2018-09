Cremonese | Mandorlini | ”Abbiamo giocato meglio del Palermo”

lanotiziasportiva

: Cremonese, Mandorlini: 'Abbiamo avuto la supremazia in campo. Meritavamo di vincere' - TUTTOB1 : Cremonese, Mandorlini: 'Abbiamo avuto la supremazia in campo. Meritavamo di vincere' - MondoPalermo : Cremonese, l'allenatore Mandorlini: 'Fatto una grande partita, non è facile fare risultato a Palermo' - GDS_it : #Cremonese, l'allenatore #Mandorlini: 'Fatto una grande partita, non è facile fare risultato a Palermo'… -

(Di sabato 1 settembre 2018) Al ‘Renzo Barbera’, termina 2-2 l’anticipo della seconda giornata di Serie B tra Palermo e. Le dichiarazioni del tecnico grigiorosso, Andrea, ai microfoni di Rai Sport. Lacentra il secondo pareggio in altrettante partite dopo quello subito in casa dal Pescara. Con il Palermo, una delle formazioni accreditate alla promozione in Serie A e al ”Barbera”, i grigiorossi strappano il 2-2 nell’anticipo della seconda giornata di Serie B. I padroni di casa si sono portati in vantaggio con un bolide di Trajkovski al 26′; poi nella ripresa la rimonta dellafirmata da una magia di Strefezza (64′) e un colpo di testa sugli sviluppi di un corner di Mogos (82′). All’88’ è arrivato il definitivo pari realizzato da Mazzotta dopo una respinta di Radunovic. Clamorosa occasione all’ultimo ...