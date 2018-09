Così i sexy scandali cambiano gli equilibri anche nella classica

“Non ci sono più dubbi!”. DiCaprio ha perso la testa per questa sexy modella. Li hanno pizzicati Così (in Italia) : Se c’è un divo di Hollywood che ha fatto stragi di cuori nel corso degli ultimi anni quello è certamente Leonardo DiCaprio. L’attore di ‘Titanic’ e ‘The Wolf of Wall Street’ ha sempre avuto belle donne al suo fianco. Con Kristen Zang, per esempio, l’attore ha conquistato le prime pagine delle cronache rosa: la modella è stata la prima vera relazione importante di Leonardo DiCaprio. I due sono stati ...

“Povero Fabio Fulco”. Cristina Chiabotto più sexy che mai - paparazzata Così : Quattordici anni fa l’Italia scopriva la bellezza irresistibile di Cristina Chiabotto, diventata Miss Italia ed entrata di diritto nell’immaginario collettivo del pubblico, una delle conduttrici più amate e delle donne più desiderate del nostro paese. Di recente la 31enne è finita al centro di una lunga serie di indiscrezioni dopo la fine della sua relazione con il fidanzato Fabio Fulco e l’inizio di un nuovo capitolo ...

La svolta sexy di Emma Marrone su Instagram : mai Così bella : Altro che maschiaccio! Emma Marrone racconta la sua svolta sexy su Instagram, mostrandosi più bella che mai. Sportiva e votata alla semplicità, l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi non è mai stata una fan delle pose sensuali e delle foto sexy postate sui social. Almeno sino ad oggi, quando ha deciso di sfoderare tutta la sua femminilità per conquistare i follower. Biondissima e sensuale, la cantante ha sorpreso tutti con una foto ...

Così ti trasformo il robot in un giocattolo sexy : Un tempo le chiamavamo bambole gonfiabili ma ora non è più possibile. Negli Stati Uniti è boom di Samantha, un modello estremamente somigliante a una donna vera, prodotto dalla compagnia Synthea Amatus. La sua particolarità è che al di là delle fattezze umane, apprezzabili ma ancora troppo vicine a quelle di una Barbie, il robot casalingo, Così come è stato definito, può intrattenere una conversazione a luci rosse con il suo partner, interagendo ...

Alena Seredova sexy - Così è da infarto : l’ex di Buffon prende il sole negli Usa [GALLERY] : 1/9 ...

Il suo obiettivo? Avere il sedere più grande del mondo. 'Mi eccita - sono Così sexy' : ... anche se lo sta facendo nel vero senso della parola: il suo obiettivo è infatti quello di Avere il sedere più grande del mondo. Natasha Crown , una modella di Goteborg, Svezia,, è talmente ...

Una svedese per la Juventus - Petronella Ekroth : un difensore Così sexy non si era mai visto! [GALLERY] : Petronella Ekroth la bellissima nuova calciatrice della Juventus, che giocherà nel ruolo di difensore Bella, sportiva, simpatica e che sa giocare a calcio. No, non è l’identikit della donna perfetta, ma il ritratto di Petronella Ekroth, nuovo acquisto della squadra femminile della Juventus. La 29enne svedese è il rinforzo per la difesa di cui le bianconere avevano bisogno. Approdata a Torino solo da qualche giorno, la 29enne ha ...

Il bikini? O ‘Così’ o sei out. È la tendenza (e il trucco sexy) dell’estate 2018 : Odioso segno dell’abbronzatura, quest’anno ti faccio la guerra. E vinco: niente più décolleté segnato da zone bianche perché il bikini adesso si porta al rovescio. Tutto qui il trend dell’estate 2018 che ha fatto già il giro del mondo e ha fan in ogni Paese: dall’Europa agli Stati Uniti all’America Latina. È sbarcato persino in Australia, grazie alla potenza di Instagram. Una trovata semplicissima, questa del ...