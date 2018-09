Cosenza -Hellas Verona 2018 : Diretta - Formazioni - Streaming - Dove Vederla : Partita Serie B Cosenza-Hellas Verona oggi. Formazioni Cosenza-Hellas Verona . Diretta Cosenza-Hellas Verona . Orario Cosenza-Hellas Verona . Dove posso Vederla ? Come vedere Cosenza-Hellas Verona Streaming ? Cosenza-Hellas Verona 2018 : tutto pronto per la partita di Serie B Venerdì prenderà il via la seconda giornata di Serie B che potrebbe essere l’ultima con il campionato a 19 squadre. Nel […]

Caos in Serie B : Cosenza-Hellas Verona a rischio rinvio - i calabresi rischiano la sconfitta a tavolino ed una penalizzazione : Caos infernale in Serie B dove Cosenza-Hellas Verona (inizio alle 18) è a serio rischio rinvio. Il motivo? Le pessime condizioni del terreno di gioco, rizollato due notti fa. In questi minuti è in corso un primo sopralluogo per decidere il da farsi con il Cosenzache rischia una sconfitta a tavolino (0-3), oltre ad un punto di penalizzazione in classifica. Mentre la società calabrese vorrebbe giocare, i veneti sono per il no in quanto ...