Cosa resta di San Giuseppe dei falegnami  dopo il crollo del tetto

Parma - arrestati i due stupratori : c’è anche un noto imprenditore. Cosa c’era nella loro borsa : In arresto Federico Pesci, un commerciante 46enne molto conosciuto in zona, e uno spacciatore nigeriano. Devono rispondere di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate nei confronti di una 21enne, stuprata per ore ed ore. Gli agenti hanno sequestrato una borsa ai nella quale erano nascosti frustini, corde e collari.Continua a leggere

Fermati al casello in autostrada - i finanzieri li arrestano : Cosa trasportavano sull'auto medica : Gli arrestati sono un 39enne e una 34enne, Fermati al casello autostradale di San Gregorio di Catania. Le foto

La gola di questa bambina è piena di bolle - la mamma corre in ospedale. Il giorno dopo la sua morte - i medici scoprono la triste verità. A Cosa bisogna prestare attenzione : Briony Klingberg era una bambina di dieci anni. La sua storia ha fatto il giro del mondo. La sua tragedia è iniziata nel febbraio del 2015, a Adelaide Hills, in Australia. Lei, bambina sorridente e felice, sempre solare e che aveva tutto ci- che si poteva chiedere a quella età, ha visto frantumarsi i suoi sogni in pochi minuti. Quel giorno di febbraio 2015, senza alcun motivo, Briony ha iniziato a lamentarsi con mamma Bridget: sosteneva di avere ...

Cosa c'è nella concessione ad Autostrade che doveva restare segreta : Ora che gli atti secretati sulle concessioni autostradale sono pubblici , Repubblica ha passato alla lente di ingrandimento l'accordo tra il ministero dei Trasporti e Autostrade per l'Italia siglato ...

Mafia - affari e inchini : arrestati nove affiliati della Cosa Assinnata : ... hanno individuato capi e gregari, riscontrando un diffuso condizionamento dell'economia locale. In manette anche il reggente che, al quale, al posto del padre in carcere, curava i rapporti con altri ...

Cosa resta della danza dei fenicotteri : Non sono cerchi sul grano: escluso subito. E allora Cosa si potrebbe pensare osservando questa foto scattata dall’alto da un drone? Che sia una distesa di fiori esotici? No, sbagliato. Chi ha provato a indovinare ha sbagliato clamorosamente. ...

Truffa made in Italy : arrestati i colpevoli. Ecco Cosa si erano ‘inventati’ : “Salve signora, sono un avvocato: suo figlio ha provocato un grave incidente stradale”. Tre truffe, stesso copione e stessi soggetti: persone anziane. Considerate deboli, i Truffatori speravano di riuscire ad avere la meglio su di loro per raggranellare un po’ di soldi. Ma per fortuna le loro telefonate sono risultate vane. I due, padre e figlio di 52 e 29 anni, sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri di ...

Prova Cuoco - Elisa Isoardi resta senza gli chef : ecco Cosa sta accadendo : Parte il 10 settembre la nuova edizione de La Prova del Cuoco targata Elisa Isoardi : dopo l'addio di Antonella Clerici, la futura sposa di Matteo Salvini si è impegnata parecchio per rivoluzionare e ...

Sassuolo - De Zerbi : 'L'Inter resta l'anti-Juve : ha qualCosa in più di Roma e Napoli' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Dopo aver battuto l' Inter con il suo Sassuolo , il tecnico Roberto De Zerbi è tornato a parlare in un'intervista rilasciata sulle pagine de ' La Gazzetta dello Sport '. ' È calcio d'agosto, qualche risultato è poco attendibile - dice l'allenatore bresciano, 39 anni -. Nonostante la sconfitta contro la mia squadra, resto convinto che l'Inter sia la vera anti ...

Genova oggi - ecco Cosa resta del ponte Morandi : "Si apre la fase 2" : Proseguono incessantemente le operazioni di bonifica, ricerca, e messa in sicurezza del viadotto Polcevera. Le immagini dei...

Kofi Annan è morto/ Cosa resta dell'impegno per le donne dell'ex Segretario Generale Onu : È morto Kofi Annan, l'ex Segretario Generale dell'Onu, il primo di colore. Nel 2001 aveva vinto il Premio Nobel per la pace. Aveva anche una sua fondazione(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 13:45:00 GMT)