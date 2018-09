“Cosa mi ha detto dopo lo schianto” Morte Lady Diana | dopo 21 anni la rivelazione

caffeinamagazine

: il calcio e uno sport di squadra,quindi bisognerebbe ridimensionare l' importanza dei premi individuali.Detto ques… - realvarriale : il calcio e uno sport di squadra,quindi bisognerebbe ridimensionare l' importanza dei premi individuali.Detto ques… - sonolucadini : Non so cosa vi racconteranno di #AStarIsBorn i critici che chiamano compitino un film dove arriva The End e tu hai… - borghi_claudio : @Giulio2000 @dekken77 @yuripoletto @BuioIn @AndreaCrovetto Ah no, quelli che se la sono portata a Francoforte erano… -

(Di sabato 1 settembre 2018) Quali sono state le ultime parole diprima di morire. Se lo sono chiesti tutti per 20e ora la risposta arriva da un vigile del fuoco, l’ultima persona ad avere visto viva, la principessa del Galles. In occasione del 21esimoversario dalla tragica, Xavier Gourmelon, il vigile del fuoco francese che ha tentato di salvarlal’incidente, ha parlato di quella terribile notte. La notte del 31 agosto 1997,morirà al seguito di un incidente stradale e, a distanza di 20, quelle ultime ore, quegli ultimi minuti, della principessa triste sono stati sviscerati secondo per secondo, parola per parola. Si è parlato di fatalità, di complotto, di colpe e di incongruenze. Si è tentato in tutti i modi di dare un senso a unatragica e improvvisa che un senso terreno non ce l’ha e non ce lo può avere. Il vigile del fuoco ha ...