Contro il plebeismo social e l' onda del sovranismo | un nuovo appello ai liberi e forti

(Di sabato 1 settembre 2018) Quel che è certo, oggi, riguarda l'aspetto tormentato della vicenda democratica italiana. La sfida che abbiamo di fronte richiede un analisi attenta e approfondita.Siamo di fronte a un cambiamento vero, più profondo di quanto immaginiamo, che non va letto con superficialità. Gli italiani hanno compiuto scelte che portano alla ribalta posizioni e attegggiamenti in contrasto aperto con la coscienza di una nazione civile. Con le ultime elezioni è tornato in auge l'ai valori, o meglio ai valori gridati, che nella storia del nostro paese ha sempre rappresentato, all'apparire del declino della politica, un ancoraggio solido.Cosa è accaduto? Una parte consistente dell'elettorato, anche e soprattutto di sinistra, ha virato in direzione di una proposta populista e pauperista, dove la vecchia istanza umanitario-ista sprofin una sorta di ...