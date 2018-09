Contro il cambiamento climatico | Mumbai diventa una ' diocesi verde'

Contro gli sciacalli del cambiamento : Le incredibili reazioni registrate nelle ore successive alla tragedia di Genova ci dicono che accanto al dramma umano, cioè alle decine di vite inghiottite dal cedimento del ponte Morandi, esiste un dramma simmetrico che riguarda un crollo non meno grave di quello del viadotto che collegava Genova c

Il governo del cambiamento - quello Contro i giovani e la cultura : I 5 Stelle al Senato hanno votato contro un emendamento promosso dal Partito democratico che chiedeva di prorogare il Bonus cultura 18App anche per i ragazzi che diventeranno maggiorenni nel 2019.Prima vogliono abolirlo, poi ci ripensano, oggi invece lo prorogano solo per il 2018 senza certezze per il 2019, nonostante il governo precedente abbia già stanziato i soldi per questo Bonus. E nonostante ci sia stata una petizione che in soli 4 ...

Salvini : FI con Pd Contro il cambiamento : 18.27 "La Lega prende atto che Forza Italia ha scelto il Pd per provare a fermare il cambiamento, per la Rai, per il taglio dei vitalizi e per altro ancora". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Salvini. "Dispiaciuti, continuiamo sulla via del cambiamento, sicuri che - prosegue Salvini - gli italiani e gli elettori del centrodestra (come dimostrano tutti i sondaggi) abbiano le idee chiare".