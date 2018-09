Contratto Stato-Autostrade - per Toninelli "perfetto scandalo bipartisan"

Ginobili lascia l'NBA - la Terminix gli offre un Contratto come disinfestatore di pipistrelli : clamoroso l'episodio del 2009 [VIDEO] : Manu Ginobili ha appena lascia to l'NBA , ma potrebbe aver trovato un nuovo lavoro: quello di disinfestatore di pipistrelli ! L'azienda Terminix non vede l'ora di ingaggiarlo dopo l'episodio del 2009 ...

Ginobili lascia l’NBA - la Terminix gli offre un Contratto come disinfestatore di pipistrelli : clamoroso l’episodio del 2009 [VIDEO] : Manu Ginobili ha appena lasciato l’NBA, ma potrebbe aver trovato un nuovo lavoro: quello di disinfestatore di pipistrelli! L’azienda Terminix non vede l’ora di ingaggiarlo dopo l’episodio del 2009 contro Sacramento All’età di 41 anni, Manu Ginobili ha deciso, nei giorni scorsi, di appendere casacca e scarpette al chiodo: dopo 16 stagioni in maglia Spurs, il talentuoso argentino ha deciso di ritirarsi dal mondo ...